Viajan 44 nogalenses a Guadalajara tras ganar en programa “La Fiebre Mundialista”

Como resultado del programa “La Fiebre Mundialista”, impulsado por el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, 44 personas ganadoras emprendieron su viaje rumbo a Guadalajara, Jalisco, para disfrutar de la experiencia mundialista en el Fan Fest que se realizará con motivo del Mundial de Futbol 2026.
Las y los ganadores obtuvieron este beneficio luego de participar en los torneos de futbol rápido, el torneo Gamer FC26, las rifas de boletos y el sorteo realizado por la Tesorería Municipal, actividades que formaron parte de esta iniciativa dirigida a contribuyentes cumplidos, con el propósito de reconocer su responsabilidad en el pago de sus contribuciones y fomentar la convivencia familiar, el deporte y la participación comunitaria.
Previo a su salida, las personas beneficiadas firmaron la documentación correspondiente, recibieron la camiseta de la Selección Mexicana y un detalle especial por parte de la directora de Tesorería Municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, quien destacó la importancia de reconocer a la ciudadanía que cumple y participa en las actividades promovidas por el Gobierno de la Ciudad.
La funcionaria municipal señaló que este programa permitió generar entusiasmo entre las familias nogalenses, además de fortalecer la cultura de cumplimiento en el pago del impuesto predial, mediante dinámicas cercanas, recreativas y de sana convivencia.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar programas que, además de incentivar la participación ciudadana, permitan brindar experiencias positivas a las familias nogalenses.
“La Fiebre Mundialista” contempló torneos deportivos en las ramas varonil y femenil, una competencia Gamer FC26, así como sorteos y dinámicas organizadas por la Tesorería Municipal, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de Nogales, para premiar a las y los contribuyentes cumplidos.