Viajan 44 nogalenses a Guadalajara tras ganar en programa “La Fiebre Mundialista”

...

Las y los beneficiados participaron en torneos, rifas y sorteos organizados por el Gobierno de Nogales, obteniendo la oportunidad de vivir la experiencia del Fan Fest del Mundial 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/06/2026 11:45 AM.
En Nogales y editada el 17/06/2026 11:47 AM.