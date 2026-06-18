Angélica Burgos destaca labor informativa de Morena en colonias de Nogales

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Voluntarios recorren diversos sectores de la ciudad para distribuir casa por casa el periódico Regeneración, con el objetivo de difundir las acciones y programas impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación y fortalecer el trabajo territorial del partido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 11:06 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 11:14 AM.