Angélica Burgos destaca labor informativa de Morena en colonias de Nogales

El llevar información de los logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación a las colonias de Nogales, Sonora, mantiene a los ciudadanos atentos a los beneficios de los programas sociales, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en esta frontera manifestó la importancia de entregar el periódico Regeneración, órgano de difusión del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la comunidad.
Esta labor es muy importante como militantes que somos de Morena...porque se fortalece el trabajo partidista y al mismo tiempo, los nogalenses se enteran de las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación, indicó.
Los equipos de brigadistas ya han recorrido una gran cantidad de colonias de la ciudad, refirió, como son Lomas de Anza, Del Sol, Puesta del Sol, Lomas de Nogales I y II, Nuevo Nogales y la Colosio.
De igual manera la Solidaridad, Benito Juárez, Serena, Buenos Aires, Héroes, enumeró, Pueblitos, Los Encinos, Flores Magón, Terrazas, Las Torres y La Esperanza, entre otras.
Esta labor habrá de continuar de manera permanente, agregó, como parte del fortalecimiento y posicionamiento de Morena entre la ciudadanía fronteriza.