Celia Bavier: cooperacion fronteriza crece pese a retorica hostil de EU

A pesar de los discursos agresivos por parte del gobierno de los Estados Unidos, el movimiento social de organizaciones, comprometidas con el desarrollo comunitario binacional, continua y prueba de esto es que, con la radicalización de los mensajes institucionales, más personas se han unido a aquellos que buscan ayudar en ambos lados de la frontera.
Celia Bavier, directora ejecutiva de Border Community Alliance, socio estratégico de la FESAC Arizona, mencionó con una historia de más de 10 años en cada instancia el trabajo binacional realizado por personas de Estados Unidos y México, confirma que la cooperación debe de continuar sin importar las adversidades o los puntos de vistas políticos, ya que el desarrollo es positivo para los ciudadanos de toda la región, sin importar su nacionalidad.
Creo que la gente, debido al clima político, creo que la gente está muy ansiosa para apoyar este tipo de trabajo de frontera, porque la gente está luchando contra el narrativo de los medios en los Estados Unidos, al menos, de hostilidad entre países y que la frontera es una frontera que no debe ser cruzada, y creo que muchos ciudadanos estadounidenses, al menos, están ansiosos para demostrar que eso no es verdad, que los americanos y los mexicanos trabajan juntos todo el tiempo para hacer muchas cosas geniales, así que creo que es bastante fácil ahora mismo, porque la gente quiere luchar contra eso y está ansiosa para demostrar que hay programas como este y quieren ayudar, quieren contribuir con eso, comentó Bavier.
Sí, hay muchas organizaciones en Nogales, Sonora, así que, si vives en el área del sur de Arizona y quieres involucrarte en México, hay muchas organizaciones, solo puedes caminar o caminar por la frontera y trabajar con ellas. Puedes contactar a Border Community Alliance en Tubac, Arizona, en nuestro sitio web, bordercommunityalliance.org, o puedes contactar a FESAC aquí en Nogales, Sonora, y nos encantaría conectarte con muchos grupos que te gustaría enseñar cómo hacer el trabajo de cruzar las fronteras a través de voluntarios, a través de financiamiento, a través de involucrarte en diferentes proyectos, indicó.