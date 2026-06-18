Celia Bavier: cooperacion fronteriza crece pese a retorica hostil de EU

...

La cooperación entre México y Estados Unidos se fortalece a través de iniciativas comunitarias y de voluntariado que benefician a ambos lados de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/06/2026 11:29 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 11:33 AM.