Cobrador de Oomapas sufre mordedura de perro en Nogales

Un empleado de Oomapas fue atacado y lesionado por un perro cuando realizaba labores de cobranza en calles de la colonia Las Praderas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 10:58 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital ISSSTESON ubicado en la colonia Pueblo Nuevo.
Donde reportaban que había ingresado una persona con escoriación traumática en antebrazo izquierdo producto de una mordedura de can.
En el lugar los agentes se entrevistaron con Jesús M. quien dijo que al encontrarse laborando en cobranza doméstica de Oomapas por la calle ébanos de la colonia Praderas, cuando al encontrarse en un domicilio fue atacado por un can quien sacó la cabeza sobre un cerco logrando morderlo.
Dijo que al sentirse lesionado se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica, siendo diagnosticado de lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, no siendo su deseo interponer denuncia alguna contra el animal y sus propietarios.