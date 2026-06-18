Cobrador de Oomapas sufre mordedura de perro en Nogales

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Un trabajador del organismo operador resultó con lesiones leves en un antebrazo tras ser atacado por un perro cuando realizaba recorridos de cobranza domiciliaria; el afectado recibió atención médica y decidió no presentar denuncia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 10:16 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 10:19 AM.