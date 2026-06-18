Coordinan operativo de seguridad para competencia 4x4 en Nogales

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El evento “Obstáculos Extremos, Competencia 4x4 2026”, que se realizará este fin de semana en el antiguo campo de tiro Los Berrendos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 11:03 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 12:56 PM.