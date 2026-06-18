Coordinan operativo de seguridad para competencia 4x4 en Nogales

Con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, orden y atención preventiva durante la realización del evento “Obstáculos Extremos, Competencia 4x4 2026”, la tarde del miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, con la participación de representantes de distintas dependencias municipales, cuerpos de emergencia y organizadores del Club Jeeperos Nogales 4x4 A.C.
En el encuentro participaron representantes de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Secretaría del Ayuntamiento y del comité organizador, con el propósito de establecer acciones coordinadas para la atención de las familias que asistirán los días 20 y 21 de junio al antiguo campo de tiro Los Berrendos, en Nogales, Sonora.
El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, informó que se trata de un evento familiar organizado por los Jeeperos de Nogales, en el que se espera la participación de cerca de 50 vehículos en distintas competencias y actividades dentro de una pista especialmente preparada para este espectáculo.
Podemos compartir con la comunidad que este sábado y domingo tendremos un evento muy bonito para la ciudad, totalmente familiar, donde participan los Jeeperos de Nogales, como cada año, con un espectáculo muy interesante en el que se mantiene un ambiente sano y de convivencia, expresó.
Se privilegia la participación de niñas, niños, adultos y familias en general, para que puedan vivir una gran fiesta y disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo durante el sábado y domingo, señaló.
El gobierno de la ciudad reiteró el llamado a la ciudadanía para asistir en familia, respetar las indicaciones de las autoridades y disfrutar de este evento recreativo que promueve la convivencia, la participación ciudadana y la sana recreación en Nogales.