Denuncian a empresa Tecnograsas por usar la vía pública como basurero clandestino

Una grave muestra de irresponsabilidad corporativa y ambiental fue expuesta este miércoles gracias a la oportuna denuncia ciudadana, donde vecinos de la colonia Municipal captaron en flagrancia a trabajadores de una empresa privada al utilizar la vía pública como basurero clandestino para desechar decenas de bidones con residuos líquidos, presuntamente aceites o grasas usadas.
A través de una galería fotográfica que se anexa como evidencia, se documentó el momento exacto en que empleados a bordo de un vehículo oficial de la empresa identificada con el logotipo “TECNOGRASAS”, una camioneta Nissan blanca, con placas de circulación VE-93-634 del estado de Sonora y número de contacto rotulado, descargan su material de desecho.
En las imágenes se puede observar claramente a un individuo en la caja de redilas del vehículo arrojar los galones llenos de un líquido oscuro, los cuales terminan apilados junto a un montículo de bolsas de basura, escombros y plásticos.
Los hechos se registraron en el Callejón Aldama, un sector donde los residentes han lidiado históricamente con el abandono irresponsable de desechos, donde antes operaba un contenedor para basura. Los colonos señalan que este tipo de conductas negligentes por parte de particulares y empresas han mermado drásticamente su calidad de vida y han limitado severamente la eficiencia del servicio municipal de recolección de basura en la zona.
El hartazgo de los vecinos está plenamente justificado y estas acciones se suman a la problemática en este callejón a grado que las autoridades se vieron en la necesidad de retirar el contenedor oficial de basura que daba servicio a la zona, esto a raíz de que la acumulación desmedida de residuos propiciaba la generación de frecuentes incendios intencionales y poner en riesgo el patrimonio y la integridad de las familias aledañas.
Vecinos afectados señalaron como lamentable que una empresa que debería contar con protocolos estrictos para el manejo y confinamiento de residuos, especialmente grasas y aceites, que son altamente contaminantes para el subsuelo y las redes de drenaje, recurra a estas prácticas clandestinas, lo que generó una profunda indignación social.
Ante la gravedad de los hechos y las pruebas gráficas, el caso ya fue escalado a las autoridades competentes del Ayuntamiento, con la premisa de notificación al Director de Servicios Públicos Municipales, Jesús Miguel Soto Barrera.
Ante de la situación, el funcionario reprobó categóricamente el actuar de la empresa “Tecnograsas” y se comprometió a darle un seguimiento riguroso al reporte, al asegurar que este tipo de conductas aplican multas y sanciones correspondientes de acuerdo a los reglamentos de ecología y servicios públicos vigentes.
Vecinos que denunciaron este caso, esperan que se siente un precedente para que las autoridades refuercen la vigilancia en la colonia Municipal y se emita un castigo ejemplar que disuada a otras compañías de atentar contra el entorno urbano y la salud pública de la ciudadanía.