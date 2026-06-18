Denuncian a empresa Tecnograsas por usar la vía pública como basurero clandestino

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Vecinos captaron a trabajadores de una empresa privada descargando bidones con líquidos oscuros en el Callejón Aldama, lo que generó indignación entre residentes y motivó la intervención de autoridades municipales para investigar y aplicar posibles sanciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/06/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 03:25 PM.