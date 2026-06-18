Despiden a Pablo Lechuga Bórquez; colegas destacan su legado

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Periodistas, locutores, historiadores y familiares recordaron al reconocido comunicador fronterizo como un referente de la radio en Nogales, maestro de generaciones y defensor de la memoria histórica de la ciudad, cuyo legado permanecerá en la identidad cultural de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/06/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 04:37 PM.