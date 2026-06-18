Fallece Pablo Lechuga Bórquez, leyenda del periodismo y la docencia en Nogales

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El reconocido periodista, docente e historiador popular falleció a los 76 años, dejando un legado de más de cinco décadas en los micrófonos y una profunda huella en generaciones de estudiantes y comunicadores de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/06/2026 12:05 PM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 12:10 PM.