Fallece Pablo Lechuga Bórquez, leyenda del periodismo y la docencia en Nogales

La frontera de Nogales, Sonora, se vistió de luto ante la partida de Don Pablo Lechuga Bórquez, una icónica personalidad que durante décadas, entrelazó sus dos grandes pasiones, el periodismo radiofónico y la docencia, ya que su voz, por más de medio siglo acompaño el despertar y acontecer diario de los nogalenses, lo que sin duda dejará una huella imborrable en el cuadrante como en los corazones de sus miles de estudiantes que pasaron por sus aulas, consolidándolo como una institución viviente de la cultura local.
Además de su labor en las aulas y las cabinas, Don Pablo fue reconocido como un invaluable cronista e historiador popular en la frontera, ya que su pasión por el pasado de Nogales, no venía de la academia rígida, sino del contacto diario con la gente en las calles, por lo que se convirtió en un auténtico guardián de la memoria colectiva, rescatando anécdotas, documentos y pasajes históricos que de otro modo se habrían perdido, por lo que esta devoción enriquecía siempre sus participaciones en radio y le permitía transmitirlo a las nuevas generaciones, lo cual realizó de manera apasionada en su último espacio en la ondas Hertzianas en Mas Medios.
En la docencia, forjó un camino singular que inició a mediados de los años setenta, tras culminar su bachillerato, buscó unirse al magisterio marcado por la herencia de su abuelo Tirso, e inició su trayectoria en la Secundaria Federal Numero 1, en donde por 30 años impartió diferentes materias, dejando las aulas en 2002, sabiendo que muchos de sus alumnos, incluidos futuros periodistas y comunicadores, se convertirían en destacados profesionistas y funcionarios públicos.
Su otro gran amor fue, sin duda, la radio, ya que puede considerarse como un pionero de los “Flashazos Informativos” en la frontera, acumulando más de 53 años de trayectoria al aire, en las cabinas de estaciones como radio Xeny, marco toda una época dorada en el periodismo policial y la nota roja, destacando por su arrojo y velocidad para llegar al lugar de los hechos dieron pie a un estilo único y audaz, se le recuerda transmitiendo muchos hechos completamente en vivo, siempre fiel a la premisa en llevar la noticia a la comunidad.
Aquella entrega, quedó inmortalizada en el colectivo nogalense no solo bajo el sello de sus icónicas narraciones, sino a través de la frase “Al Parecer Parece”, con la que iniciaba muchos de sus reportes en el sitio y se volvió parte del lenguaje diario de los nogalenses, la que se complementaba a la perfección con el celebre slogan que se le atribuye “Mientras la prensa imprime y las cámaras filman Radio Xeny ya lo dijo”.
Con la partida de Pablo Lechuga Bórquez, Nogales despide a un testigo, maestro y narrador de la historia moderna, aquel hombre que dándole honor a la herencia familiar defendió el respeto en el aula, la veracidad en el micrófono y la memoria de su pueblo, hoy se reúne con su fallecida y queda esposa, Luz María, mientras le sobreviven sus hijos Andrés, Tirso y Pablo, quienes junto a la comunidad fronteriza, serán custodios del legado imborrable de un persona que siempre tuvo respeto hacia su gente. Descanse en paz.
Que En Paz DescansePablo Lechuga Bórquez
02/12/1949 – 17/06/2026.