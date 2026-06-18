FGJES reafirma apoyo a colectivos de búsqueda y descarta presencia o indicios de Nancy Guthrie

Con relación a la jornada de búsqueda realizada este día en Nogales, Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) precisa que se trató de una acción ordinaria de acompañamiento institucional a colectivos de búsqueda, como las que de manera permanente se desarrollan en distintos municipios de la entidad cuando son solicitadas, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La participación de personal ministerial, pericial, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de corporaciones de seguridad responde al protocolo de coordinación y apoyo que se brinda en todas las jornadas de búsqueda, proporcionando seguridad perimetral, asistencia técnica y acompañamiento operativo, sin que ello implique necesariamente la existencia de información confirmada o la búsqueda de una víctima en particular.
En este contexto, la Fiscalía, reitera que hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial de autoridad estadounidense alguna que sugiera, por lo menos, algún indicio, dato o elemento objetivo que permita presumir que la ciudadana estadounidense Nancy Guthrie, reportada como desaparecida en los Estados Unidos de América, haya ingresado, permanecido o transitado por territorio sonorense.
La FGJES reitera que el acompañamiento a los colectivos de búsqueda constituye una labor permanente e institucional, y refrenda su disposición de continuar colaborando en todas las jornadas que se desarrollen en el estado, privilegiando en todo momento la coordinación interinstitucional, la atención a las víctimas y las investigaciones sustentadas en datos objetivos, evidencia científica y hechos debidamente corroborados.