FGJES reafirma apoyo a colectivos de búsqueda y descarta presencia o indicios de Nancy Guthrie

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la jornada de búsqueda realizada en Nogales correspondió a un operativo habitual de acompañamiento a colectivos de búsqueda

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 10:37 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 10:58 AM.