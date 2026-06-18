Funcionaria del Registro Civil rompe barreras de comunicación con lengua de señas

En una actualidad donde la inclusión aún enfrenta grandes retos, la historia de Emmy Estrada brilla como un ejemplo de empatía y compromiso. Lo que comenzó como un juego adolescente con amigas de preparatoria, se transformó en una herramienta poderosa que hoy abre puertas y rompe barreras en el Registro Civil de Nogales, Sonora.
Su conocimiento de la lengua de señas mexicana no solo le ha permitido atender con dignidad y respeto a personas sordomudas, sino también demostrar que el servicio público puede ser humano, cálido y profundamente transformador.
Bueno, prácticamente yo en preparatoria fue cuando comencé con esto de lengua de señas mexicana con algunas compañeras de la preparatoria, era un lenguaje que nosotros utilizábamos para comunicarnos, se nos hacía algo divertido, pero poco a poco me fui dando cuenta cómo aquí simplemente en mi ciudad hay muchas personas que sufren de esta discapacidad auditiva.
Entonces me nació por el estarme capacitando, tomé un curso en línea el cual me ha servido bastante porque no es lo mismo lo que es la lengua de señas mexicana a través del abecedario que lo que ellos se manejan como con palabras.
Entonces sí me sirvió bastante para estarme comunicando por lo menos con lo más normal o lo básico de palabras y así fue como empecé con esto de la lengua de señas mexicana, expreso Estrada.
Entonces me nació por el estarme capacitando, tomé un curso en línea el cual me ha servido bastante porque no es lo mismo lo que es la lengua de señas mexicana a través del abecedario que lo que ellos se manejan como con palabras.
Entonces sí me sirvió bastante para estarme comunicando por lo menos con lo más normal o lo básico de palabras y así fue como empecé con esto de la lengua de señas mexicana, expreso Estrada.
Yo tenía un mes de haber ingresado aquí a lo que es el registro civil cuando me tocó por primera vez atender a unos padres de familia que venían a registrar a su bebe y ambos eran sordomudos, entonces ellos venían acompañados de sus testigos como es uno de los requisitos para registrar y es cuando yo me intento comunicar con ellos y uno de los testigos me dice lo que pasa es que no hablan ni escuchan muchachos, entonces yo les digo ah no se preocupe yo los atiendo, se la lengua de señas mexicana y como que se asombraron de que quizás no es muy común que algún servidor público atienda a las personas con estas discapacidades y pues así fluyó.
Después de unos meses el año pasado en 2025, de igual manera vinieron otros dos jóvenes a registrar y fue donde me graba el papá de la muchacha porque ya me comuniqué un poquito, como eran jóvenes me comuniqué un poquito mejor con ellos les pregunté acerca de que si era su primer bebé y demás, todo en lengua de señas y el papá es donde me grabo y pues este video de igual se sube a redes sociales y se hace un poquito viral.
Y este último caso que tuve fue hace prácticamente una semana donde vinieron estas personas, el papá era extranjero y la mamá era mexicana ambos sordomudos, ellos venían solos, entonces estábamos aquí un poquito llenos, saturados de registros cuando veo que la muchacha como que trata de comunicarse para saber qué más requisitos no traían testigos y les faltaban algunos documentos y trato de comunicarme con ella y una señora es la que me dice creo que no escucha entonces hablo en lengua de señas con ella, le cambio el semblante por completo a la señora y ya me comunico y le digo que no se preocupe que aquí lo vamos a apoyar con los testigos.
Después de unos meses el año pasado en 2025, de igual manera vinieron otros dos jóvenes a registrar y fue donde me graba el papá de la muchacha porque ya me comuniqué un poquito, como eran jóvenes me comuniqué un poquito mejor con ellos les pregunté acerca de que si era su primer bebé y demás, todo en lengua de señas y el papá es donde me grabo y pues este video de igual se sube a redes sociales y se hace un poquito viral.
Y este último caso que tuve fue hace prácticamente una semana donde vinieron estas personas, el papá era extranjero y la mamá era mexicana ambos sordomudos, ellos venían solos, entonces estábamos aquí un poquito llenos, saturados de registros cuando veo que la muchacha como que trata de comunicarse para saber qué más requisitos no traían testigos y les faltaban algunos documentos y trato de comunicarme con ella y una señora es la que me dice creo que no escucha entonces hablo en lengua de señas con ella, le cambio el semblante por completo a la señora y ya me comunico y le digo que no se preocupe que aquí lo vamos a apoyar con los testigos.
Estoy por tomar un curso de igual manera en línea es para certificarme ya lo que es a nivel nacional y poder tener este certificado que pues como tal compruebe que ya estoy certificada para hablar lengua de señas mexicanas y poder comunicarme con estas personas que tienen esta discapacidad ya que considero pues en el sector público como servidores públicos deberíamos de tener ciertas certificaciones o este tipo de ayudas para poder comunicarnos más que nada por la inclusión de las personas.
La verdad que yo invito a todas las personas que, si se puede, aprendan lo que es la lengua de señas mexicana no es difícil, es algo muy fácil y más que nada la satisfacción que ustedes van a sentir al momento de poderse comunicar con personas que a veces no se sienten incluidas, no se sienten en un entorno que ellos encajen o algo así, es una satisfacción que no tiene precio.
La verdad que yo invito a todas las personas que, si se puede, aprendan lo que es la lengua de señas mexicana no es difícil, es algo muy fácil y más que nada la satisfacción que ustedes van a sentir al momento de poderse comunicar con personas que a veces no se sienten incluidas, no se sienten en un entorno que ellos encajen o algo así, es una satisfacción que no tiene precio.