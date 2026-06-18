Funcionaria del Registro Civil rompe barreras de comunicación con lengua de señas

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El conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana ha permitido a Emmy Estrada brindar atención inclusiva a personas con discapacidad auditiva, convirtiéndose en un ejemplo de empatía y servicio dentro del Registro Civil de Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/06/2026 10:28 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 10:31 AM.