Gradúan a nueva generación de costureras en taller comunitario de Nogales

Con cada puntada, botón cosido y tela trazada, el grupo de Costura Guadalupano forma a mujeres de todas las edades a confeccionarse un mejor futuro a partir de su trabajo o simplemente, por el amor de tener un pasatiempo de utilidad para sus familias, por lo que fue motivo de orgullo para la maestra Lorenia Zamora, el ver a una veintena de sus alumnas graduarse de este significativo oficio este miércoles en Nogales, Sonora.
En una sencilla y emotiva ceremonia, en su salón multiusos a un costado del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el grupo de mujeres mostró a parte de sus benefactoras, los logros que se han obtenido con este curso que ha sido parte importante de sus días, que moldea también parte de su futuro.
Dentro de las invitadas además de familiares, se congregó a Karin Ramige y Ann Lowery de la iglesia Desert Hills Luthern Church de Green Valley, Arizona, Celia Bavier, directora ejecutiva de la Border Community Alliance y Alma Cota, directora de la Fundación del Empresariado Sonorense, quienes además de elogiar el trabajo de las hábiles artesanas textiles, además de entregarles personalmente sus certificados que las acredita como formadoras de la moda y la comodidad en la frontera.
Principalmente la costura y la convivencia, pues bendito Dios que tenemos muy buenas compañeras ya sea en lo malo, en lo bueno, enfermedades, hemos estado en todo. Muy buena convivencia. Claro que sí, ya la he hecho, más que nada las faldas esas de bailables, zapatillos, las he hecho. Pues todo, le voy a decir que todo, como mi nieta, que están muy bonitos, que están muy bien hechos. Algo más que sea verdad. Pues darle las gracias a la maestra y recomendárselas al 100% a las personas que gusten venir con ella, comentó María Luisa Hernández.
Si ando en las tiendas, yo ya veo una costura chueca por decir, hilos colgando que no debe de ser y cosas así, si ya identificas pues, primero que nada, es eso, la convivencia y la maestra nos tiene mucho muy tranquilo el grupo y mucha paciencia sobre todo, comentó Martha Lucia Vázquez.
Si ando en las tiendas, yo ya veo una costura chueca por decir, hilos colgando que no debe de ser y cosas así, si ya identificas pues, primero que nada, es eso, la convivencia y la maestra nos tiene mucho muy tranquilo el grupo y mucha paciencia sobre todo, comentó Martha Lucia Vázquez.