Gradúan a nueva generación de costureras en taller comunitario de Nogales

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Más de una veintena de mujeres concluyeron su formación en el Grupo de Costura Guadalupano, donde adquirieron habilidades para el autoempleo, el emprendimiento y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/06/2026 11:33 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 11:39 AM.