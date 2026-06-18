Incendio en hotel del Centro de Nogales deja intoxicado y dos perros muertos

Incendio de hotel ubicado en el Centro de esta frontera dejó como saldo daños materiales de consideración una persona intoxicada y dos perros sin vida, en horas de la madrugada.
De acuerdo con la información oficial fue a las 02:20 horas que elementos preventivos y cuerpos de rescate fueron alertados sobre el incendio en las instalaciones del Hotel Jiménez, ubicado en la calle López Mateos de la colonia señalada en Nogales, Sonora.
Al lugar acudieron agentes municipales quienes confirmaron el llamado mientras realizaban su arribo, efectivos del cuerpo de bomberos y protección civil quienes iniciaron con los trabajos para sofocar las llamas.
Los agentes se entrevistaron con uno de los residentes del hotel, quien manifestó que aproximadamente a las 00:40 horas tuvo un altercado con otro residente del hotel el cual se encontraba en estado de embriaguez, por lo que fue retirado del lugar, sospechando pudiera ser el responsable del siniestro.
Se informó que del lugar fueron evacuadas 10 personas más de los cuales una fue atendida por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono por socorristas de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital donde quedo bajo observación médica.
Finalmente, para sofocar el fuego fue necesario el trabajo por más de dos horas de 24 elementos, tres máquinas extintoras, una máquina escala, tres tanques cisterna de bomberos y dos patrullas comando del heroico, además del apoyo de las autoridades antes mencionadas.
Dichas autoridades declararon las pérdidas totales de dos cuartos del hotel, la intoxicación e internación de una persona y la muerte de dos canes, en este posible incendio provocado por una persona plenamente identificada por las autoridades.