Incendio en hotel del Centro de Nogales deja intoxicado y dos perros muertos

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Un incendio registrado durante la madrugada en el Hotel Jiménez movilizó a bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/06/2026 10:35 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 10:37 AM.