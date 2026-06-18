Repunte en ventas y mejoras en el centro histórico de Nogales, reportan comerciantes

Como un paso hacia una reactivación y preservación del sitio histórico de la calle Elías, caracterizó el representante de los comerciantes del centro de la frontera, Alfredo Lara, las actividades que se han realizado en las últimas semanas en esta zona de la frontera, las cuales de acuerdo al testimonio de los mismos locatarios han dejado como resultado, ventas moderadamente al alza y un mejor mantenimiento general del sector.
El comerciante de Nogales, Sonora, indicó, es una zona que cuenta con un potencial importante para los negocios, de la mano de lo que la conservación histórica pueda requerir, para estos edificios que muchos de ellos han visto como la frontera crece, se expande y se consolida como un punto de atracción masiva, por lo que estos eventos han traído esa ansiada presencia de posibles clientes a estas neurálgicas calles.
Es una zona que tiene mucho potencial, es una zona que se tiene que rescatar, tanto así que los eventos que se han llevado a cabo ha sido un éxito y lo cual, pues es como todo, se tiene que trabajar, rescatar todo lo que está ahí en edificios, rescatar lo que se tenga que rescatar y sí habilitar las zonas para que la gente vaya y disfrute en familia. Toda esta zona, el primer cuadro de la ciudad, históricamente, pues ahí hay muchísima historia, manifestó Lara.
De la misma forma manifestó, se han escuchado ya interesados en instalar nuevas propuestas comerciales en la zona, con la intención principal de promover que el sector se consolide de nueva cuenta como un centro de actividades masivas para los ciudadanos de la frontera, lo que ha logrado también que la calle Obregón se encuentre despejada de manera positiva, tanto para comercios, como para automovilistas.
Hay muchas inquietudes, hay muchas inquietudes las cuales se están trabajando y yo creo que más de una se va a poder llegar a aterrizar gracias también a la apertura por parte del gobierno municipal. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Entonces, es ahí la invitación a la gente de todo Nogales a que estén al pendiente de todos los eventos que se lleven a cabo en todo este sector, que nos apoyen con su pura asistencia y su apoyo a todos los eventos que se lleven a cabo en este sector, porque la verdad es un sector muy importante para nuestra ciudad, comentó.