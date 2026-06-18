Repunte en ventas y mejoras en el centro histórico de Nogales, reportan comerciantes

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Comerciantes del centro reportan una mejoría en la actividad económica y destacan el interés de nuevos inversionistas tras la realización de eventos familiares y culturales en la calle Elías, considerada una pieza clave para la revitalización del primer cuadro de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/06/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 11:25 AM.