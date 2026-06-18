Vinculan a proceso a hombre acusado de intentar ingresar fusiles de asalto por la garita de Nogales

Una persona que intentó introducir de manera ilegal dos fusiles de asalto al país por la garita 1 Puerta de México fue detenido y vinculado a proceso.
De acuerdo con la información oficial en su momento elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a Ernesto “N”.
Lo anterior al ser detenido en las instalaciones de la Garita 1, puerta México, en Nogales, Sonora, cuando intentaba introducir, a bordo de un vehículo, dos armas de fuego y un cargador para arma de fuego útil al calibre.
El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició las indagatorias y realizó las diligencias correspondientes para ejercitar acción penal contra Ernesto “N”, por la probable comisión del delito de introducción al territorio nacional de forma ilícita, de dos armas de fuego calibre 7.62x39mm conocidas como “Cuerno de Chivo” y un cargador para dicha arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes.
La Fiscalía Federal en la entidad obtuvo del juez de Control, vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra el señalado como medida cautelar y un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.
De acuerdo al sistema de justicia penal a la persona en mención en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.