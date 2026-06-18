Vinculan a proceso a hombre acusado de intentar ingresar fusiles de asalto por la garita de Nogales

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La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Ernesto “N”, quien fue detenido en la Garita 1 Puerta de México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 10:08 AM.
En Nogales y editada el 18/06/2026 10:12 AM.