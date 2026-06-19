“Aladín” llena de arte y solidaridad el Teatro Auditorio de Nogales

Una tarde llena de magia, talento y solidaridad se vivió este 17 de junio en el Teatro Auditorio de Nogales, durante el gran cierre de curso del Taller de Danza Contemporánea y Clásica, a cargo de la maestra Anahy Encinas y el Taller de Violín, bajo la dirección del maestro Ricardo González, del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta).
Las y los estudiantes coronaron meses de ardua preparación con la espectacular puesta en escena de “Aladín”, una adaptación que transportó al público a un mundo de fantasía, genios y lámparas maravillosas; previo, un concierto musical con estudiantes de música, donde las familias e invitados de sus protagonistas donaron útiles escolares como acceso, que serán donados a causa social.
La clásica historia del joven callejero que, con la ayuda de un carismático genio, busca ganarse el corazón de la valiente princesa Jasmín, hija del sultán, cobró vida a través de la gracia y disciplina de decenas de niñas, niños y jóvenes. La obra destacó no solo por la complejidad coreográfica, sino por la sinergia creada al integrar al alumnado del taller de violín, a fin de elevar la experiencia sensorial del público.
Una historia llena de magia y mostramos un poco de todo lo que hemos trabajado en el curso, el proceso de las niñas de adaptación a los nuevos grupos y les presentamos mucha magia, manifestó la maestra Anahy Encinas.
Además del derroche artístico, el evento brilló por su noble causa, ya que funcionó como un centro de recaudación de útiles escolares, cuadernos, lápices y mochilas, destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad, al demostrar que el arte en Nogales también es un motor de cambio social.
Por su parte, como protagonistas de la tarde robaron aplausos y corazones, Milca Manríquez, quien encarnó a la princesa Jasmín, expresó el honor de interpretar a su princesa favorita y aprovechó para invitar a la comunidad a sumarse a la danza.
Pues, me sentí muy honrada porque es un personaje... bueno, es una de mis princesas favoritas y fue un honor para mí poder interpretarla. Y invitamos a los demás jóvenes a que se unan a la comunidad de la danza y del arte aquí en Nogales, dijo
Yo pienso y me he dado cuenta que hay una perspectiva muy errónea sobre lo que es ser un bailarín, estoy consciente que muchos de los bailarines tienen preferencias sexuales que son diferentes. Pero no todos somos así, yo, en mi caso, yo practico box, además de practicar la danza. Y yo los quiero invitar a que no se sientan intimidados por este concepto que se ha dado de los bailarines, porque yo me pude abrir ante este mundo y la verdad es un mundo muy hermoso; obviamente que hay dificultades, pero si realmente quieres algo, lo logras, señaló.