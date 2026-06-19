“Aladín” llena de arte y solidaridad el Teatro Auditorio de Nogales

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Estudiantes de los talleres de danza y violín de Imfoculta presentaron una emotiva adaptación de “Aladín” como cierre de curso, combinando talento artístico y una campaña de recolección de útiles escolares para apoyar a estudiantes en situación vulnerable

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/06/2026 11:13 AM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 11:26 AM.