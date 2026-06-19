Alumno es apuñalado durante riña en secundaria de Nogales

Un menor de 14 años estudiante de la Escuela Secundaria número 38 ubicada en la colonia Héroes en Nogales, Sonora, fue acuchillado por otro alumno luego de que se confrontaran en una riña en las inmediaciones de dicho recinto estudiantil.
Personal del plantel aseguraron a representantes de medios de comunicación que tras el altercado estuvieron marcando al 911 y no fueron atendidos oportunamente, por lo que el agresor logró huir del lugar con el cuchillo en la mano.
De acuerdo con la información preliminar el adolescente herido fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja quienes lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde quedo internado siendo diagnosticado con una herida punzo cortante en la espalda baja, quedando bajo observación médica.
Se tuvo conocimiento que a la hora de la entrada de los alumnos del turno de la tarde dos jóvenes estudiantes se lidiaron a golpes, siendo uno de ellos que sacó un cuchillo con el cual lesionó a su contrincante.
Posteriormente según padres de familia el estudiante agresor caminaba por las instalaciones con el cuchillo en la mano amenazando a alumnos y maestros.
Se informó que al final fueron agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública quienes acudieron al lugar, se informó que el adolescente agresor está plenamente identificado.