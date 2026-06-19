Angélica Burgos impulsa programa “Mi Barrio con Valores”

Con el fin de promover la unidad y cohesión del núcleo familiar, la organización de Mujeres al 100 habrá de impulsar el proyecto “Mi Barrio con Valores”, en las colonias de esta frontera.
La coordinadora en Nogales, Sonora de la agrupación Angélica Burgos, informó del trabajo que habrán de llevar a cabo en coordinación con el comité de Jóvenes al 100 y la payasita “Bolilla” quien desarrollará las temáticas interactivas.
Con este proyecto, buscamos retomar los valores a través de dinámicas en conjunto con las familias...ahora que los niños y jóvenes estarán de vacaciones escolares, explicó.
Son una gran cantidad de temas, no solo en lo deportivo o en seguridad, señaló, sino también en asuntos de preservación del medio ambiente, la cultura cívica y los valores, como también el emprendimiento.
Se busca retomar los principales valores como es el respeto...la honestidad, la responsabilidad y la empatía, como los principios y cualidades que guían la conducta de un ser humano, destacó Burgos Garay.
Las familias interesadas en participar en este proyecto de beneficio social, añadió, pueden inscribirse en la página de Facebook Angélica Burgos Garay en donde además, encontrarán el programa de actividades a llevar a cabo.