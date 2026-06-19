Angélica Burgos impulsa programa “Mi Barrio con Valores”

...

La coordinadora de Mujeres al 100 anunció una serie de actividades en colonias de Nogales para fortalecer la convivencia familiar y fomentar valores entre niños y jóvenes durante el periodo vacacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 06:25 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 06:28 PM.