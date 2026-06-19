Ayuntamiento busca sanción ejemplar contra empresa por tiradero clandestino

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Tras la denuncia ciudadana por el abandono de residuos líquidos en el Callejón Aldama, autoridades municipales retiraron los bidones y anunciaron acciones ante instancias estatales para castigar a la empresa señalada

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/06/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 04:56 PM.