Ayuntamiento busca sanción ejemplar contra empresa por tiradero clandestino

Luego de la indignación ciudadana generada por la exposición de un tiradero clandestino en el Callejón Aldama de la colonia Municipal, autoridades del Ayuntamiento de Nogales actuaron para retirar los residuos contaminantes y anunciaron que buscarán un castigo ejemplar contra la empresa responsable a nivel estatal, al escalar el caso ante dependencias de sanidad y medio ambiente.
Tras una revisión reciente en el sitio afectado, se constató que los decenas de bidones con residuos líquidos abandonados por trabajadores de la empresa "Tecnograsas" ya no se encuentran en el lugar. Sin embargo, el área aún refleja el abandono histórico que padecen los vecinos, pues permanecen restos de basura doméstica y vestigios físicos de los constantes incendios intencionales que han azotado la zona.
El Director de Servicios Públicos del Gobierno de la ciudad, Jesús Miguel Soto Barrera, informó que, tras recibir la denuncia pública, cuadrillas de la dependencia se dieron a la tarea de retirar de manera segura los contenedores de la vía pública.
El funcionario advirtió que no habrá impunidad en este caso y confirmó que tienen a la empresa bajo monitoreo para aplicar las sanciones municipales correspondientes, además, precisó que la compañía tiene su base de operaciones en Ciudad Obregón, lo que añade un nivel de jurisdicción estatal al problema.
Señaló que averigua con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora para verificar si cuentan con alguna licencia en el Estado para que procedan a su revisión, al dejar claro que buscarán inhabilitar las operaciones de la empresa si se comprueba su negligencia sistemática.
Javier Villanueva, director de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Nogales, expuso que la dependencia a su cargo presentará una denuncia formal ante la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (PROAES).
El director Villanueva detalló que, con base en las evidencias fotográficas presentadas por los vecinos, el volumen y la naturaleza del material arrojado clasifican legalmente como “residuos de manejo especial”. Esta recategorización significa que el abandono de estos bidones constituye un delito ambiental de mayor peso que requiere un confinamiento especializado, lo que faculta a las autoridades estatales para intervenir e imponer multas mucho más severas a la empresa originaria del sur del estado.
Este avance rápido destaca la importancia de la documentación ciudadana, ya que, gracias a las fotografías tomadas por vecinos en el momento exacto del ilícito, el Ayuntamiento de Nogales ahora cuenta con los elementos necesarios sobre vehículo, placas, logotipos y modus operandi, para armar un expediente sólido ante Coesprison y PROAES, además de marcar un precedente para proteger el entorno urbano de prácticas empresariales irresponsables.