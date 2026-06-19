Cae con su auto desde cerro de 30 metros en Nogales; reportan fracturas

Con múltiples lesiones fue internado en el Hospital IMS Bienestar una persona que conducía un automóvil y cayó de lo alto de un cerro de aproximadamente 30 metros de alto ubicado en la colonia Las Haciendas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte oficial fue minutos antes de las 10:00 horas que residentes de dicho sector informaron del accidente al número de emergencias, acudiendo al lugar elementos de tránsito municipal, socorristas del cuerpo de Bomberos de Nogales y paramédicos de la Cruz Roja.
El vehículo fue localizado sobre su toldo dentro de la plaza El Atrio, donde el conductor de nombre Miguel Damas de 42 años, fue auxiliado para salir del vehículo, resultando con múltiples golpes en el cuerpo y posible fractura de las muñecas de sus brazos.
De acuerdo con la versión de varios vecinos el conductor transitaba por la calle Hacienda del Real final en exceso de velocidad por dicha calle donde chocó al menos dos vehículos estacionados para después impactarse y derribar un cerco metálico y caer del barranco hacia dicha plaza.
Posteriormente, el hombre fue trasladado por personal de Cruz Roja al Hospital IMSS Bienestar, donde quedo internado.
De acuerdo con las primeras averiguaciones de las autoridades el conductor dijo que perdió el control del auto cuando le fallaron los frenos, el caso fue turnado a las autoridades ministeriales competentes.