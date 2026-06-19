Cae con su auto desde cerro de 30 metros en Nogales; reportan fracturas

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Un hombre de 42 años resultó con múltiples lesiones tras perder el control de su vehículo, impactar automóviles estacionados y precipitarse desde un cerro hacia la Plaza El Atrio. Fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS Bienestar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/06/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 04:37 PM.