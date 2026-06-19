Canaco capacitará sobre reforma laboral de 40 horas

Canaco Servytur Nogales invita a los empresarios de esta frontera al seminario sobre la Reforma Laboral para ser capacitados sobre todos los puntos a saber en relación a la reducción de 40 horas de trabajo que entra en vigor el próximo 1 de enero del 2027.
Julio César León Presidente de Canaco Servytur Nogales, explicó que el seminario contara con seis módulos, que se podrán recibir de manera presencia, virtual o hibrida, estos los talleres dan inicio el próximo 7 de julio y termina en el mes de noviembre.
Cabe mencionar que antes de la rueda de prensa done dieron a conocer los detalles dicha información la mesa del presídium envió sus condolencias a la familia del reconocido periodista y locutor el maestro Pablo Lechuga Bórquez, fallecido la noche del miércoles, reconociendo su trayectoria.
El presidente de la cámara presentó a los encargados de anunciar el seminario como mesa del presidio hicieron presencia los expresidentes de la Canaco Luis Rey y Carlos Ávila, así como los exponentes; la maestra Cecilia Flores y el maestro Enrique Gil Lamadrid, abogados y expertos en materia laboral.
La Maestra Cecilia Flores habló sobre su participación como exponente y parte del equipo interdisciplinario de estos talleres promovidos por Canaco.
Precisamente nosotros en el aspecto legal estaremos participando para atenderlos con los módulos correspondientes a ese impacto que las empresas están ya recibiendo porque la reforma se encuentra vigente, pero tiene una continuidad para seguir haciendo cambios.
Es bueno que se preparen las empresas, todos los empresarios para poderlos atender en tiempo y forma, aclarar así situaciones legales que los puedan afectar dentro de sus estructura y organización precisamente en esa relación laboral con sus trabajadores, explicó.
Es bueno que se preparen las empresas, todos los empresarios para poderlos atender en tiempo y forma, aclarar así situaciones legales que los puedan afectar dentro de sus estructura y organización precisamente en esa relación laboral con sus trabajadores, explicó.
Es precisamente la importancia de conocer la legalidad de estas reformas los alcances que tiene y los impactos que van a sentir las empresas por lo que es importante conocer las herramientas que pueden utilizar para efectos de evitar alguna contingencia de carácter legal en algún proceso.
Es importante tener la información que en su momento se las va compartir tanto a las empresas como a la comunidad para efectos de evitar los riesgos que se van a dar a conocer, por eso considero que es de suma importancia que tanto, empresas, emprendedores y empresario asistan para que conozcan las herramientas legales y las consecuencias que acarrean estas importantes reformas, mencionó.
Es importante tener la información que en su momento se las va compartir tanto a las empresas como a la comunidad para efectos de evitar los riesgos que se van a dar a conocer, por eso considero que es de suma importancia que tanto, empresas, emprendedores y empresario asistan para que conozcan las herramientas legales y las consecuencias que acarrean estas importantes reformas, mencionó.
Dio a conocer que casi al final del seminario de Reforma Laboral, impartirán también dos módulos de herramientas de inteligencia artificial con lo que buscan mayor soporte para la capacitación.
Es importante tener la capacitación de estos seminarios porque quien más tiene que afrontar estos retos de la reforma de 40 horas son las empresas grandes, como pequeños y medianos negocios que es a quien más nos pega el hecho de reducir la jornada laboral sin estar preparados dentro de nuestros negocios, entonces por eso es importante prepararnos para este proceso que tenemos enfrente, explicó.
Los invito a que se sumen que escuchen la conferencia de prensa que la van a escuchar en radio o en diferentes medios de tal manera de que se puedan acercar a la cámara donde con mucho gusto los vamos a atender.
Los invito a que se sumen que escuchen la conferencia de prensa que la van a escuchar en radio o en diferentes medios de tal manera de que se puedan acercar a la cámara donde con mucho gusto los vamos a atender.