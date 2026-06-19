Canaco capacitará sobre reforma laboral de 40 horas

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La cámara empresarial anunció un seminario de seis módulos dirigido a empresarios y emprendedores para prepararse ante la reducción de la jornada laboral que entrará en vigor en 2027, abordando aspectos legales, operativos y de adaptación empresarial

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/06/2026 10:27 AM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 10:30 AM.