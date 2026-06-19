Chofer de camión urbano es apuñalado por sujeto en la ruta La Mesa

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Un conductor de transporte público fue atacado con un cuchillo por un sujeto al que identificó como vecino del sector Los Bosques

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 04:22 PM.