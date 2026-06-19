Chofer de camión urbano es apuñalado por sujeto en la ruta La Mesa

El conductor de un camión urbano de la ruta La Mesa fue herido con un cuchillo en varias ocasiones por un vecino de dicho sector, siendo internado de emergencia en el Hospital IMSS Bienestar en Nogales, Sonora
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública fue a las 23:40 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca.
En el lugar los agentes se entrevistaron con el lesionado de nombre Armando de 43 años, quien les dijo que es chofer de camión urbano en la ruta de La Mesa y que aproximadamente a las 21:00 horas estacionó el camión sobre la vía pública en la sección Los Bosques sin recordar el nombre de la calle.
Fue en ese momento que se subió un sujeto a quien solo conoce de vista y sabe que es vecino del sector, el cual sin mediar palabra comenzó a lesionarlo con un cuchillo de cocina en diferentes partes del cuerpo, para después huir del lugar.
Relató que al verse herido se trasladó al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, informando del caso los agentes al Centro de Atención Temprana.