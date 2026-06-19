“Genial Mente” impulsa talento académico de estudiantes de Nogales

La ciudad fronteriza celebra el talento, la dedicación académica y la capacidad resolutiva de sus estudiantes con la realización de la cuarta edición del Torneo del Conocimiento “Genial Mente”; este espacio reúne a mentes brillantes de tercer grado de nivel secundaria para competir, aprender y convivir en un entorno de sano desarrollo juvenil.
Judetzi Vega Sagaste, integrante del comité organizador, destacó la relevancia de este proyecto para la juventud local, al afirmar que la competencia enriquece a los estudiantes a través de la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia. Además, enfatizó el invaluable respaldo del Consulado General de los Estados Unidos en Nogales, Sonora, a través de la cónsul Michelle N. Ward, autoridades de los tres niveles de gobierno y las diversas instituciones educativas.
Esta suma de esfuerzos permite a las y los alumnos de tercer grado de secundaria poner a prueba sus habilidades en áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, prepararlos para enfrentar nuevos desafíos y formarlos como ciudadanos comprometidos con su entorno de desarrollo.
Por su parte, Glenn Lizárraga Redondo, director del Instituto Nogalense de la Juventud, aplaudió la iniciativa, al expresar su entusiasmo ante la energía de los adolescentes enfocada en acciones propositivas y reconocer el liderazgo de Christopher Ortiz y de todos los miembros del comité, así como el apoyo constante de la Cónsul Michelle Ward a esta iniciativa y las facilidades otorgadas por el Colegio Gante para la sede.
Expuso que este torneo representa mucho más que una simple prueba académica, sino es una verdadera plataforma de equidad, al hacer un llamado puntual para replicar este modelo en más escuelas públicas, con el objetivo de garantizar que todos los jóvenes, sin importar su contexto, tengan la oportunidad de demostrar su potencial intelectual y humano, toda vez que es esencial dar visibilidad a estos proyectos.
Invitaron a las familias a cultivar todas las capacidades de sus hijos, ya sean técnicas o cognitivas, sin dejar de lado el valor humano, así como a los próximos estudiantes de tercero de secundaria se les anima a prepararse para la siguiente edición, pues al ser un evento anual, representa una oportunidad única en su etapa escolar.