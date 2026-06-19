“Genial Mente” impulsa talento académico de estudiantes de Nogales

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La cuarta edición del Torneo del Conocimiento reunió a alumnos de tercer grado de secundaria para poner a prueba sus habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, promoviendo el aprendizaje y el trabajo en equipo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/06/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 05:10 PM.