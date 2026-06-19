Golpean con tubo a joven en la colonia Héroes

Un residente de la colonia Héroes reportó a las autoridades que fue víctima de un sujeto que lo golpeó con un tubo cuando caminaba por calles del sector en horas de la noche.
El reporte policial detalla que siendo las 23:21 horas del 18 de junio del 2026, elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Circunvalación Héroes de la colonia Héroes, a la altura del contenedor de basura, donde reportaban a una persona lesionada.
En el lugar se entrevistaron con Diego de 24 años, el cual les manifestó que aproximadamente a las 13:00 horas de ese mismo día, se encontraba caminando por la entrada de la colonia, cuando le salió al paso una persona con quien ya había tenido problemas anteriormente.
Dijo que de manera agresiva el agresor le preguntó por una amiga en común, pero intentando evitarlo él no le contestó continuando su camino, acción que lo hizo molestar, siendo atacado con un tubo metálico con el cual lo golpeó en distintas partes del cuerpo para posteriormente huir.
Dijo que como pudo se trasladó a su casa, pero al no soportar el dolor decidió marcar al 911, arribando al lugar los paramédicos de Cruz Roja quienes lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
Los oficiales le leyeron sus derechos como víctima de delito y dieron aviso al Centro de Atención Temprana para su investigación.