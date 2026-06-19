Golpean con tubo a joven en la colonia Héroes

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Un hombre de 24 años resultó con lesiones de consideración luego de ser agredido con un tubo metálico por un sujeto con quien mantenía conflictos previos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 04:27 PM.