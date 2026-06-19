Index Nogales pide proteger empleos ante incertidumbre por revisión del T-MEC

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Aunque Nogales mantiene estabilidad laboral con cerca de 43 mil 800 trabajadores en la industria maquiladora, la revisión del T-MEC mantiene frenadas nuevas contrataciones, por lo que Index llamó a los empleados a cuidar sus fuentes de trabajo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/06/2026 05:21 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 05:24 PM.