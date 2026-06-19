Index Nogales pide proteger empleos ante incertidumbre por revisión del T-MEC

A pesar de que el estado de Sonora ha registrado una pérdida significativa de casi 12 mil empleos en la industria maquiladora, el municipio de Nogales se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, la incertidumbre generada por las actuales revisiones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) plantea un panorama complejo para el sector, por lo que líderes industriales piden cautela a la fuerza laboral.
Genaro Vecerra Álvarez, director ejecutivo de la Asociación de Maquiladoras de Sonora, Index Nogales, detalló el estado actual de la industria tras una reunión con el Consejo Empresarial local, donde se plantearon diversos panoramas de intervención, entre ellos principalmente el empleo como monitor de inversión.
En el contraste en las cifras de empleo, de acuerdo con Vecerra Álvarez, el municipio fronterizo ha logrado amortiguar la caída laboral que afecta al resto de la entidad, al precisar un impacto local en el último mes, donde Nogales registró la pérdida de únicamente 192 empleos y mantener una plantilla sólida de aproximadamente 43 mil 800 trabajadores en la industria.
En contraste, la caída a nivel Sonora ha sido mucho más pronunciada, al precisar que, “Sonora no así, ha ido un poco más pronunciado, con cerca de los 12 mil empleos perdidos en la industria maquiladora”, puntualizó el directivo.
El director de Index Nogales aclaró que, si bien el pulso del empleo normal registrado ante el Seguro Social muestra un buen comportamiento general, la industria manufacturera específica está pausada debido a la “naturaleza de las negociaciones del T-MEC que están sucediendo en este momento”.
Hizo referencia a las posturas del Secretario de Economía en México, Marcelo Ebrard, Vecerra Álvarez consideró que las negociaciones no concluyan el 1 de julio, por el contrario, indicó que a partir de esa fecha es cuando realmente se comenzarán a afinar los detalles técnicos.
Mi percepción va a ser que se va a negociar una tarifa única, sí vamos a seguir batallando con el acero y el aluminio por el arancel especial que tienen, pero a partir del 1 de julio se van a afinar esos detalles, expuso Genaro Vecerra Álvarez.
El director ejecutivo de Index Nogales enfatizó en la importancia vital de la maquiladora para el municipio, al recordar que Nogales tiene una dependencia del 65% hacia este sector, además que la industria no solo genera empleos directos, sino que detona una economía revolvente que sostiene a la proveeduría, el mercado y los comercios locales.
A pesar del panorama retador, Vecerra concluyó con una perspectiva optimista a mediano plazo, al asegurar que una vez que las negociaciones del T-MEC se establezcan y se definan las tarifas, el empleo en la región volverá a repuntar.