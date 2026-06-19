Index Nogales rehabilita sanitarios en 14 escuelas primarias

Con el compromiso de dignificar los espacios educativos y retribuir a la comunidad, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales lleva a cabo un ambicioso plan de modernización de infraestructura sanitaria en 14 escuelas primarias de la localidad, una iniciativa impulsada por su programa de inversión social permanente conocido como “Proyecto Nogales”.
Esto al entregar de manera simbólica los trabajos de rehabilitación en sanitarios, sistema de drenaje y agua potable, además de bebederos en la escuela primaria Héroe de Nacozari, en la colonia 5 de Mayo, donde fueron recibidos por el director del plantel Brandon Gael Sánchez Montoya.
El evento protocolario estuvo encabezado por el Presidente del Consejo Directivo de Index Nogales Daniel Rivera Ontiveros, el director ejecutivo Genaro Vecerra Alvarez, con participación del Director de Educación Municipal Edgar Valadez Valdez, con entrega de una placa conmemorativa por parte de Deisy Borbón, como miembro del comité del programa Proyecto Nogales, con asistencia del coordinador Gabriel Armenta Alvarez.
El director ejecutivo de Index Nogales, Genaro Vecerra Álvarez, detalló que los trabajos actuales se centran en atender una de las necesidades más apremiantes de los planteles educativos desde la higiene y el acceso al agua, con obras que consisten en la rehabilitación total de la infraestructura de los baños, así como la renovación de los sistemas de agua, drenaje y bebederos.
“En este momento estamos dirigiendo el recurso a 14 escuelas primarias”, señaló Becerra Álvarez desde la escuela primaria Héroe de Nacozari, una institución de gran tradición en la ciudad, en la que él estudió, donde actualmente se beneficia de manera directa a 450 alumnos con una inversión por el orden de los 182 mil 440.16 pesos; es la cuarta escuela atendida en esta fase del proyecto, sumándose a los planteles ya remodelados en las zonas de Las Torres, La Mesa y Chula Vista.
El directivo destacó que “Proyecto Nogales” cuenta con un comité de expertos sumamente sensible a las necesidades de la población, el cual evalúa el impacto social de cada obra para garantizar que la gente obtenga un beneficio real, el cual abarca cinco áreas específicas de atención sobre salud, deporte, educación, obras sociales e infraestructura y a lo largo de su historia, las aportaciones mensuales de las empresas a este fideicomiso han logrado rebasar los 2 millones de dólares en inversión social para la ciudad.
Rivera Ontiveros explicó que el fondo que hace posibles estas obras proviene del esfuerzo conjunto de 22 empresas maquiladoras, de las aproximadamente cien instaladas en el municipio, que aportan un recurso económico adicional a sus contribuciones regulares.
Ese dinero se utiliza exclusivamente para hacer obras que beneficien a la comunidad de Nogales, principalmente a todos los empleados de la industria maquiladora, afirmó el presidente del Consejo.
Rivera Ontiveros hizo un llamado a las y los estudiantes a valorar y cuidar las nuevas instalaciones, al reafirmar que el objetivo final de la industria es garantizar que la niñez nogalense cuente con espacios de primera calidad para su desarrollo escolar.