Index Nogales rehabilita sanitarios en 14 escuelas primarias

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A través del programa “Proyecto Nogales”, la industria maquiladora impulsa mejoras en baños, drenaje, agua potable y bebederos para beneficiar a cientos de estudiantes de la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/06/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 05:18 PM.