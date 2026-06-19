Lanza Ayuntamiento campaña para fortalecer la donación de sangre

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Gobierno Municipal, sector salud, empresas y universidades unirán esfuerzos para incrementar las reservas sanguíneas y evitar la suspensión de cirugías por falta de donadores

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/06/2026 06:11 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 06:19 PM.