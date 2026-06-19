Lanza Ayuntamiento campaña para fortalecer la donación de sangre

Con el objetivo de revertir el déficit en el inventario de hemoderivados en la frontera de Nogales, Sonora, el Gobierno Municipal realizó la presentación oficial de un ambicioso programa institucional de promoción de donación de sangre, mediante un esfuerzo integral, estructurado a partir de una necesidad comunitaria, que busca la actualización del proceso y la vinculación de los sectores, empresarial, educativo, civil y médico, para establecer un abasto permanente y seguro en beneficio de todos los fronterizos.
La directora de Salud Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Viviana García, destacó que la iniciativa nace como respuesta directa a los múltiples casos de cirugías programadas deben de postergarse por la falta de unidades sanguíneas disponibles, por lo que la funcionaria señaló que la actual cultura de donación de la frontera, es sumamente deficiente, por lo que el programa se centrará en un esfuerzo para romper los tabúes, mitos y el miedo que persisten entre los potenciales donadores altruistas a través de campañas de información verídica y precisa.
Nuestra cultura es muy deficiente en la donación de sangre y se los digo realmente porque apenas hasta unas semanas volví a donar yo sangre, cuando ya había donado previamente, pero pues había un margen de tiempo en el que no doné, entonces sí es muy importante el seguimiento, una vez que donas, después de cuánto tiempo puedo volver a donar, después de qué tengo que hacer, entonces son todos esos estigmas o todos esos puntos que tenemos que atacar y ser directamente específicos con los ciudadanos de por qué es buena la donación de sangre, creo que al final de cuentas no estamos exentos de ninguna enfermedad, no estamos exentos de un factor de riesgo de un accidente o demás, entonces al día de mañana podríamos ser nosotros, entonces sí es muy importante la donación, la causa, la humanidad y el altruismo de hacerlo con garantía, mencionó la doctora García.
Empezamos a detectar que no solamente las cirugías se postergaban por falta de alguna necesidad, sino principalmente por falta de sangre. Empezamos y sabemos que las redes y que todos tenemos un amigo al que a veces nos habla porque le hace falta donar, algún donador de sangre. En relación con eso empezamos a platicar con todos los sectores y la verdad que hoy para mi es un sueño llegar a este momento donde todos estamos organizados y hay un calendario, hay una estrategia, hay una ruta crítica donde vamos a calendarizar, indicó el Alcalde.