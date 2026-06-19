Morena fija fecha para registro de aspirantes en Sonora rumbo al 2027

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La dirigencia nacional del partido anunció que el próximo 26 de junio las y los interesados de Sonora deberán registrarse en la Ciudad de México, como parte del proceso interno para definir las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/06/2026 10:12 AM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 10:17 AM.