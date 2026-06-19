Morena fija fecha para registro de aspirantes en Sonora rumbo al 2027

Con miras a consolidar su estructura territorial y definir a sus perfiles para los próximos procesos electorales de 2027 estatales, la dirigencia nacional de Morena, en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, anunció oficialmente las fechas y lineamientos para el registro de quienes serán sus aspirantes a puestos de elección popular en las gubernaturas.
En conferencia de prensa bajo el lema “Unidad por la Transformación”, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, informó que, en el marco de los estatutos del partido, se juntará el proceso para definir las coordinaciones estatales de defensa de la Transformación y la soberanía nacional.
En comunicado nacional, la representante del partido guinda dejó en claro que la contienda interna requerirá un estricto trabajo de campo, alejándose de las campañas de imagen vacías y prioridad del contacto directo con la ciudadanía; en el caso de Morena, llaman a compañeras y compañeros a asumir tareas organizativas en defensa de la soberanía.
Con el llamado al trabajo de “tierra”, durante su intervención, enfatizó que el partido espera de todos sus aspirantes, sin importar si provienen de Morena, PT o el Partido Verde, un compromiso total con las tareas territoriales.
“¿Qué es lo que esperamos de nuestros aspirantes? Visitas casa por casa, con un volante, difundiendo los logros de la transformación”, señaló la Presidente de la Comisión de Elecciones de Morena, al precisar que, se estableció como requisito fundamental sumarse a las tareas organizativas, lo cual incluye el reparto del periódico Regeneración y la realización de asambleas informativas en defensa de la soberanía.
Fue tajante al advertir que no se tolerará la autopromoción desvinculada del proyecto de nación, al precisar que “no queremos una promoción personalizada, sin un mensaje político, sin un vínculo a la transformación”, con referencia de interés y atención de la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, y particularmente para Sonora con la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Judith Armenta Cota.
El calendario de registros se distribuye para el lunes 22 de junio los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche; el martes 23 corresponde a Chihuahua, Colima, Guerrero; el jueves 25 será Michoacán, Nayarit, Nuevo León; el viernes 26 atenderán a Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora; el sábado 27 con Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas.
Para el estado de Sonora, la fecha clave marcada en el calendario político es el viernes 26 de junio, ese día, las y los aspirantes sonorenses que busquen abanderar a la coalición en los próximos comicios constitucionales deberán acudir al WTC para formalizar sus intenciones.
Con la emisión de las convocatorias estatales que detallarán los requisitos específicos, Morena arranca oficialmente su maquinaria organizativa, al apostar por la movilización de bases como su principal estrategia rumbo a las elecciones venideras, en espera también de los tiempos de registro para las candidaturas locales.