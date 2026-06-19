Nogales cumple protocolo estatal de Cero Tolerancia

El Ayuntamiento de Nogales terminó de manera oficial con el cumplimiento de los protocolos establecidos dentro de la política estatal de “Cero Tolerancia” al acoso laboral, la discriminación y la violencia de género, una iniciativa impulsada en los 72 municipios de Sonora, por lo que el alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó que la frontera destaca entre las ciudades con mayores avances en la materia.
Mencionó la estrategia se ejecuta en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se apoya con las herramientas del programa “Salva” a través del C5i, lo que ha permitido canalizar de forma rápida los reportes de auxilio, convirtiéndose en un recurso preventivo que ya muestra resultados positivos con la reducción en los índices de violencia locales.
Ya cumplimos con el protocolo que establece la Secretaría de Seguridad Pública, que está coordinado con la secretaría que representa María Dolores. Ya tenemos esos protocolos aquí en Nogales. Personalmente, en el ayuntamiento, por convicción debemos tener esa moral ante la situación de cero tolerancias al acoso laboral. Por convicción tenemos que hacerlo, pero bueno, si hay un protocolo, ya lo cumplimos, explicó el alcalde.
Más que todo, un cambio en la política es establecer los procedimientos, es trabajar, y la alerta que trae a través del programa Salva, esa es una herramienta muy importante, sobre todo para las mujeres, para las mujeres que aquí en Nogales y a través del C4 es muy importante que hayamos atendido y han reducido con eso lo que es el índice de violencia, quiere decir que funciona y tenemos que nosotros como autoridad implementarlo, darlo a conocer y darle seguimiento, comento.