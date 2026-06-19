Nogales cumple protocolo estatal de Cero Tolerancia

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El alcalde Juan Gim Nogales informó que el Ayuntamiento concluyó la implementación de los lineamientos contra el acoso laboral, la discriminación y la violencia de género impulsados por el Gobierno de Sonora

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/06/2026 05:47 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 06:03 PM.