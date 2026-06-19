Registro Civil de Nogales suma más de mil 300 nacimientos en 2026

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La oficial Ana Judith Ortega Ruiz informó que durante los primeros seis meses del año se han registrado mil 331 nacimientos y 727 defunciones en la ciudad, mientras que los matrimonios muestran una ligera disminución respecto a 2025

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/06/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 04:43 PM.