Registro Civil de Nogales suma más de mil 300 nacimientos en 2026

Durante este 2026 el Registro Civil de Nogales, Sonora ha llevado a cabo el registro de mil 331 niños y niñas, nuevos ciudadanos de esta frontera, por otra parte, ha elaborado 727 actas de defunción, informó la oficial de dicha dependencia Ana Judith Ortega Ruiz.
La funcionaria estatal detalló que los matrimonios presentan una tendencia a la baja en comparación con otros años, mientras los divorcios continúan a la par.
Tenemos justo al día de hoy, 16 de junio, llevamos actas de mil 331 nacimientos, quiere decir que tenemos a mil 331 niños y niñas, que aquí fueron registrados, si bien es cierto, pues no todos nacieron aquí, pero sí su mayoría, y aquí cuentan con su registro en Nogales, Sonora.
Defunciones también es la norma natural de la vida, son 727 de funciones al día de hoy…Casamientos, fíjese que hay pocos, andamos un poco bajos, pero, de todas maneras, ahí vamos, hay 457 matrimonios el día de hoy.
Defunciones también es la norma natural de la vida, son 727 de funciones al día de hoy…Casamientos, fíjese que hay pocos, andamos un poco bajos, pero, de todas maneras, ahí vamos, hay 457 matrimonios el día de hoy.
Ahí no nos vamos a vencer, pues y obviamente que también es algo que tiene que suceder, ¿no? con divorcios al día de hoy exactamente llevamos 174, creo que vamos bien.
Están al acorde, las que sí están bajando un poco, lo que ha bajado sí, es el matrimonio, pero no es tanto, estamos hablando de unos 30 menos a comparación del año pasado.
Pues mira, nosotros tenemos lo que es todo aquel juicio de nulidad de acta que se lleve por parte de un usuario ante un juzgado, muchas veces es necesario anular un acta por ciertos motivos, porque se hizo doble, bueno, por algunos, ¿no?, entonces ya mediante un ordenamiento del juez.
Aquí hacemos nosotros ese servicio de las adopciones también, o con un ordenamiento del juez, aquí se llevan a cabo de DIF, siempre trabajando de la mano de DIF cuando se trata de proteger a los niños en esa área, los reconocimientos de niños cuando es totalmente de manera voluntaria y se cumplen con todos los requisitos indispensables para tal efecto.
Aquí hacemos nosotros ese servicio de las adopciones también, o con un ordenamiento del juez, aquí se llevan a cabo de DIF, siempre trabajando de la mano de DIF cuando se trata de proteger a los niños en esa área, los reconocimientos de niños cuando es totalmente de manera voluntaria y se cumplen con todos los requisitos indispensables para tal efecto.
Pues aquí también se pueden hacer los registros de nacimientos de adultos mayores, aunque no lo creamos, hay adultos mayores que no cuentan con acta de nacimiento y aquí hacemos todo lo posible por apoyarlos, por tratar de que ellos tengan a la brevedad su acta.
Nosotros lo que llegamos a conseguir en caso de que estén un poco ahí vulnerables, de que no estén muy acompañados por familia, pues a conseguir todos los documentos indispensables para que ellos tengan su acta.
Nosotros lo que llegamos a conseguir en caso de que estén un poco ahí vulnerables, de que no estén muy acompañados por familia, pues a conseguir todos los documentos indispensables para que ellos tengan su acta.