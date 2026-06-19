Tribu Lipan Apache avanza con proyecto de electrificación

Un paso más hacia la consolidación de su territorio y el bienestar de sus familias llevó a cabo la Tribu Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero, al iniciar formalmente el proceso de instalación de postería para la red de energía eléctrica.
De acuerdo con Joel Cabral Cruz, gobernador tradicional de esta etnia en Nogales, Sonora, el beneficio director de esta obra alcanzará a unas 45 familias ubicadas al interior de su territorio, además de que se favorecerá a los residentes de la entrada principal del asentamiento, y mencionó el programa se aplica de manera gratuita para los habitantes, lo que incluye el suministro e instalación de mufas domiciliarias en las viviendas ya construidas.
Estamos orgullosos, estamos contentos, estamos felices porque por fin, después de tanto que se ha solicitado, que se ha pedido, que se ha tocado puertas aquí, tocado puertas acá, gracias al alcalde que nos apoyó con las calles, a Jesús Soto, a Gabriel, sus asistentes, todas las personas que estuvieron ahí apoyándonos, a la regidora, Cecilia, a todos los que han estado apoyándome y echándole las ganas a mi gente, a mi comunidad. Pues los frutos se están cosechando. Ahora precisamente detrás de mí se alcanzan a mirar hacia el fondo, ya están con la postería, que es algo que decían que nunca iba a pasar y pues el señor Carlos Corrales, con el apoyo de la maestra Edna, nos han ayudado en muchísimas cosas y este es uno de los grandes logros que tenemos ahorita, comentó Cabral.
Uno de los problemas más grandes que tenemos es eso, está complicado ahorita estar aquí por motivos de seguridad y todo lo que tú quieras, por cuestiones de los animales, si te fijas estamos a la orilla, si das vuelta tu cámara, pues los picos están de este lado, a cada lado es puro monte y todo eso. Entonces, ya electrificados, hay gente que se queda aquí, tenemos gente que se quedan en las noches, pero se tienen que ir muy temprano en la mañana, en los fines de semana también vienen y aquí se quedan, pero ya esto ya nos daría una permanencia, incluso un servidor ya tiene pensado el movimiento para acá inmediatamente, indicó.