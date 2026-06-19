Tribu Lipan Apache avanza con proyecto de electrificación

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La instalación de postería para la red eléctrica beneficiará directamente a 45 familias de la comunidad, fortaleciendo la seguridad y las condiciones de vida dentro de su territorio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/06/2026 05:33 PM.
En Nogales y editada el 19/06/2026 05:36 PM.