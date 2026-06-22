Activan puntos de hidratación ante pronóstico de temperaturas de hasta 40 grados

Autoridades municipales se encuentran en alerta máxima debido al pronóstico que se mantiene para los próximos días en Nogales, en donde se podrán sentir hasta 40 grados, con un promedio general por encima de los 38 Celsius, para después tener un ligero descenso en las mediciones, por lo que el Ayuntamiento de Nogales apostó por tener las prevenciones necesarias y activar diversos puntos de hidratación en la ciudad.
El secretario de la comuna, Hipólito Sedano Ruiz, mencionó este plan contempla módulos en espacios estratégicos para mitigar el impacto de las altas temperaturas, las cuales han venido afectando a la población las últimas semanas, con incrementos severos, por lo que se exhorta de manera urgente a mantenerse debidamente hidratados y extremar precauciones, sobre todo en los sectores poblacionales más vulnerables.
Esta semana estamos preparados para ello y vamos a estar trabajando en algunos puntos y también invitar a la población a que haga lo propio, que se mantengan debidamente hidratados, proteger a nuestros adultos mayores y a nuestros niños principalmente. En los planteles educativos evitar que los niños anden ahora sí que corriendo en los patios en las horas picos, sobre todo de temperatura, que oscilan a partir de las 2 y hasta las 5 de la tarde, que son las horas de calor más intenso, indicó el secretario.
Los puntos de hidratación principalmente los estamos llevando a cabo en algunas de las plazas de la ciudad. Podemos estar en puntos itinerantes, en la Plaza Las Palomas, en la Plaza Miguel Hidalgo, en la Plaza Juárez, en la Plaza Colosio. También Bomberos está colaborando en este programa y creemos que de manera conjunta podemos intensificar la concientización en el tema de la hidratación. Como gobierno no tenemos la capacidad para hidratar a través de botellas de agua a toda la población, pero con la concientización de la población sumado a estos puntos de hidratación que pudiéramos tener eventualmente, creemos definitivamente que podemos proteger a la población en general, manifestó.