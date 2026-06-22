Activan puntos de hidratación ante pronóstico de temperaturas de hasta 40 grados

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Autoridades municipales instalarán módulos de hidratación en plazas y espacios públicos para prevenir afectaciones a la salud de la población

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/06/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 04:39 PM.