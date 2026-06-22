Autoridades llaman a reforzar vigilancia escolar tras hechos de violencia en planteles de Nogales

Aseguró el Secretario del Ayuntamiento de Nogales que hechos donde se ven afectados menores estudiantes de las diferentes escuelas todos son atendidos por las autoridades preventivas en tiempo y forma.
Hipólito Sedano Ruiz, además solicitó el apoyo de todos los padres de familia para orientar a sus hijos y estar más al pendiente de lo que pudieran llevar en sus mochilas, además de unirse para solicitar de manera colectiva los “operativos mochila” en Nogales, Sonora.
El entrevistado dijo que sobre el caso del menor herido de la escuela secundaria general 38 tuvieron un acercamiento directo con él y que este lunes el director de Educación Municipal tuvo una junta con los directivos de dicha escuela.
De manera inmediata las diferentes corporaciones que somos parte coadyuvante para atender cualquier emergencia que se presente, esos temas fueron atendidos en tiempo y forma…De hecho, tuvimos atención directa en el caso de este jovencito que resultó lesionado, se atendió de manera inmediata.
En este momento, si acudimos a la escuela, hay una reunión que se está llevando a cabo por parte del director de educación con los directivos del plantel con el propósito de continuar con las acciones que deban de llevarse a cabo para identificar plenamente el origen y las razones de esta situación que se presenta.
En este momento, si acudimos a la escuela, hay una reunión que se está llevando a cabo por parte del director de educación con los directivos del plantel con el propósito de continuar con las acciones que deban de llevarse a cabo para identificar plenamente el origen y las razones de esta situación que se presenta.
Ahí requerimos mucho también de la colaboración de los padres de familia hay ciertas restricciones de ley todavía, sabemos que se está trabajando para generar un esquema específico para atender los problemas de revisión de mochilas, porque en este momento la ley no te permite el hecho de abrir la mochila del estudiante y revisar su contenido, explicó.
La instrucción que tiene y que dio esta mañana el presidente municipal es justamente el hecho de intensificar las revisiones en los planteles educativos, estamos atendiendo focalizadamente en los espacios donde mayormente se presentan problemas y la presencia policíaca se intensificará en la entrada y la salida de los turnos de clases en estos planteles justamente, recalcó.
La instrucción que tiene y que dio esta mañana el presidente municipal es justamente el hecho de intensificar las revisiones en los planteles educativos, estamos atendiendo focalizadamente en los espacios donde mayormente se presentan problemas y la presencia policíaca se intensificará en la entrada y la salida de los turnos de clases en estos planteles justamente, recalcó.
Creo yo que entre los mismos padres de familia pudieran de manera colectiva acordar el hecho de que en los planteles específicamente donde hay ese acuerdo se puedan revisar día a día las mochilas y de esa manera poder inhibir la asistencia de alumnos con dispositivos, con instrumentos que pudieran poner en riesgo la seguridad de los mismos niños que asisten a la escuela.