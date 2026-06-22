Autoridades llaman a reforzar vigilancia escolar tras hechos de violencia en planteles de Nogales

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Señaló la necesidad de mayor participación de padres de familia para promover acuerdos que permitan implementar operativos mochila en las escuelas, además de intensificar la presencia policial en horarios de entrada y salida

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/06/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 04:24 PM.