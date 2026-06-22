CECyTES Nogales 1 gana etapa estatal de “Escuelas por la Tierra”

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El plantel obtuvo el primer lugar en el certamen ambiental con un proyecto integral de sostenibilidad que incluye reciclaje, energías renovables y educación ecológica

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/06/2026 01:12 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 01:19 PM.