CECyTES Nogales 1 gana etapa estatal de “Escuelas por la Tierra”

El talento, la innovación y el compromiso ecológico de jóvenes nogalenses vuelven a poner en alto el nombre de esta frontera, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES), plantel Nogales 1, se coronó con el primer lugar en la etapa estatal del certamen “Escuelas por la Tierra 2025-2026”, organizado por la Fundación EDUCA México A.C.
De acuerdo con el reporte compartido por la maestra Erika Almanza, este gran logro es el resultado de un proyecto integral de Gestión Ambiental, donde la iniciativa destacó frente a otras instituciones por su profundo impacto educativo, social y ambiental, demostrando que las aulas locales son un verdadero motor de cambio.
El proyecto ganador no se limita a una sola acción, sino que reúne un abanico de estrategias desarrolladas e implementadas por las y los propios estudiantes para fortalecer la cultura de la sostenibilidad dentro y fuera del plantel.
Entre las iniciativas que le dieron el triunfo a la preparatoria destacan el Programa NURA y Energías Renovables: Búsqueda y aplicación de alternativas limpias; Gestión de Residuos: Un activo plan de reciclaje de PET; Conciencia y Biodiversidad: Producción de un documental enfocado en la importancia vital de las abejas.
Además de Espacios Verdes y Arte: Desarrollo de huertos escolares y pinta de murales con temática ambiental; Cuidado del vital líquido: Acciones para la conservación del agua, incluyendo un innovador sistema de captación de lluvia y Educación a futuras generaciones: Elaboración de un libro infantil diseñado para promover la cultura ecológica desde temprana edad.
Gracias a estos contundentes resultados, el CECyTES Plantel Nogales 1 asume el honor y la responsabilidad de representar al estado de Sonora en la gran final nacional. El proyecto fronterizo ya figura como uno de los 12 finalistas seleccionados en todo el país dentro de la categoría de Educación Media Superior, donde competirá codo a codo con los mejores exponentes de otros estados.
Expuso que este reconocimiento es un reflejo directo del esfuerzo de toda la comunidad educativa, directivos, docentes como la maestra Almanza y, sobre todo, el alumnado. Demuestra que, mediante el trabajo colaborativo y la investigación activa, se forman jóvenes responsables y capaces de generar soluciones innovadoras para el cuidado del medio ambiente.