Conductor resulta lesionado tras caer en vado de 8 metros en colonia El Represo

El conductor de un vehículo tuvo que ser atendido por socorristas luego de desbarrancar a bordo de su automóvil en un vado de aproximadamente 8 metros de profundidad en la colonia El Represo en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue durante horas de la mañana del lunes que se informó a las autoridades y cuerpos de rescate sobre el accidente al final de dicho sector, pasando el Recinto Fiscal.
Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja y agentes de tránsito quienes se entrevistaron con Jorge Ángel, de 39 años de edad, el cual les informó que momentos antes salió en reversa de su cochera a bordo de una pick up de color obscuro y modelo atrasado.
Detalló que tras fallar los frenos el vehículo no se detuvo hasta y cayó sobre el barranco resultando el conductor con diferentes lesiones contusiones en un codo y en el cuello, además de escoriaciones en el rostro.
Fueron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes les brindaron los primeros auxilios, mientras agentes de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.