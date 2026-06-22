Conductor resulta lesionado tras caer en vado de 8 metros en colonia El Represo

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El accidente ocurrió cuando, presuntamente por una falla en los frenos, la unidad se salió de control tras salir en reversa de una cochera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 04:08 PM.