Detienen a sujeto que intento quemar viva a su suegra en Nogales; ya fue vinculado a proceso

Un hombre que intentó agredir con un cuchillo a su suegra a quien roció gasolina para quemarla viva, fue detenido y vinculado a proceso por tentativa de feminicidio agravado u tentativa de homicidio en Nogales.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso de Constantino “N” por los delitos señalados cometidos en perjuicio de Hemeregilda “N” y Óscar Armando “N”, respectivamente, en Nogales, Sonora.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio, en un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Nogales, donde se encontraba la víctima Hemeregilda “N”, con quien el imputado había tenido una relación de parentesco por afinidad, al haber sido su suegra.
En el mismo domicilio también se encontraba Óscar Armando “N”, hijo del imputado, quien intervino para impedir que Constantino “N” agrediera con un cuchillo a Hemeregilda “N”, luego de que el señalado ingresara al inmueble sin autorización, portando dicha arma y una botella con gasolina.
Los datos de prueba indican que el imputado se abalanzó contra Hemeregilda “N” y le manifestó que la iba a matar; sin embargo, Óscar Armando “N” su hijo, logró forcejear con su padre y sacarlo al exterior del domicilio, evitando en ese momento que consumara la agresión con el arma blanca.
Una vez afuera del inmueble, Constantino “N” presuntamente tomó la botella que contenía gasolina y roció el líquido inflamable sobre el cuerpo y prendas de vestir de Hemeregilda “N” y Óscar Armando “N”, amenazándolos nuevamente con privarlos de la vida, para posteriormente prenderles fuego con cerillos.
El ataque no se consumó debido a la intervención de un hijo de Hemeregilda “N”, quien salió del interior del domicilio y auxilió a las víctimas, logrando apagar el fuego y trasladarlas por sus propios medios a recibir atención médica.
Como consecuencia de la agresión, Óscar Armando “N” presentó quemaduras de primer y segundo grado en miembro superior derecho, tórax, abdomen lateral derecho, espalda y ambas piernas a nivel de tibia, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que sí pusieron en peligro la vida.
Por su parte, Hemeregilda “N” sufrió una lesión por quemadura directa con agente inflamable en el antebrazo derecho, clasificada como lesión que tarda más de 15 días en sanar y que no puso en riesgo la vida.
La FGJES sostiene que los datos de prueba acreditan una agresión directa, violenta y con intención de privar de la vida a las víctimas, particularmente en un contexto de violencia contra una mujer, por lo que continuará fortaleciendo la investigación para procurar justicia y sanción conforme a Derecho.