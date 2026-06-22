Detienen a sujeto que intento quemar viva a su suegra en Nogales; ya fue vinculado a proceso

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Los hechos ocurrieron en la colonia Nuevo Nogales, donde presuntamente intentó agredir con un cuchillo y posteriormente roció gasolina a dos personas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 04:19 PM.