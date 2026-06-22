Jóvenes concluyen taller de fotografía en Nogales

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Nueve participantes finalizaron un curso impulsado por el Instituto Nogalense de la Juventud, donde exploraron técnicas y estilos fotográficos en espacios urbanos de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/06/2026 12:28 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 12:36 PM.