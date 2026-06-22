Madre busca a su hijo desaparecido en Nogales desde 2025

El dolor ante la ausencia de un hijo es una herida abierta en el corazón de Luz del Rayo López Carrillo, a quien la gente nombra con afecto "Rayito", quien enfrenta esta dura realidad desde el 14 de mayo de 2025, fecha en que su hijo, Dante Esaú López Carrillo, no regresó a casa.
Como integrante activa del colectivo Buscando Corazones Nogales de localización de personas en la región, su testimonio es un reflejo de amor, resistencia y fe. Durante una jornada de exploración en los cerros locales, “Rayito” compartió los detalles de su lucha, relató cómo, tras una marcha ciudadana, la familia recibió pistas anónimas.
En el 14 de enero hicimos una marcha, a los días a Ramona (líder del colectivo) le llegó un anónimo de que él estaba trabaja, lo traían trabajando para el Altar, es lo último que hemos sabido. En noviembre del año pasado a mi hija le mandaron un mensaje de que se identificó: “Yo soy el que fui a tirarlo, yo no lo maté, yo fui a tirarlo a La Comaya y que en una 'Y', en un árbol; se fue y se hizo barrido por allá y no se encontró nada, dijo.
No podemos saber el motivo por el cual se quedan, yo también me he quedado en casa, hay días que uno no quiere saber ni que existe, no quiere hablar con nadie, no quiere ver, le duele a uno respirar, le duele a uno vivir y es un proceso que uno va viviendo.
Pero si no tienen ninguna enfermedad, sí salgan a buscar, son 648 personas en condición de desaparecido, solamente aquí en Nogales, uno que salga por esa persona, si saliéramos los 648, no importa en diferentes colectivos, creo que tendríamos resultados, si cuando se da una alerta de que una persona desapareció saliéramos esas 648 personas, no importa, puede ser tu hijo, agregó.
Pero si no tienen ninguna enfermedad, sí salgan a buscar, son 648 personas en condición de desaparecido, solamente aquí en Nogales, uno que salga por esa persona, si saliéramos los 648, no importa en diferentes colectivos, creo que tendríamos resultados, si cuando se da una alerta de que una persona desapareció saliéramos esas 648 personas, no importa, puede ser tu hijo, agregó.
Yo siento en mi corazón que Dante está vivo y siempre digo que él va a volver, ¿cuándo? no sé, pero él va a volver, cuando hay una búsqueda y no encontramos nada digo Ay, gloria a Dios, una posibilidad más de vida y no nomás para mi Dante, para todos.
Dante es un gran chico, hijo, donde quiera que tú estés, yo te digo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo, no cualquier persona, es Dios, el que hizo el universo, el que abrió el mar rojo, el que nos sostiene con vida, ese está con Dante
Dante es un gran chico, hijo, donde quiera que tú estés, yo te digo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo, no cualquier persona, es Dios, el que hizo el universo, el que abrió el mar rojo, el que nos sostiene con vida, ese está con Dante
Yo, simplemente que a esa persona que se lo llevó, créame que es lo más difícil que yo voy a hacer y lo voy a decir: yo te perdono. No sé qué haya pasado en tu vida para que hayas decidido llevarte a Dante, pero yo te perdono y créeme que, si llegas a ver este video, búscame, porque te voy a perdonar, no voy a pedir por tu vida, pero sí te perdono y voy a orar por ti, dijo.
Me es muy difícil decirlo, porque también existe la posibilidad de no vida para Dante, pero, aun así, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios y lo voy a seguir, día y noche, tal vez no física, pero en oración, siempre lo estoy siguiendo; entrégame a Dante, nada más, concluyó
Me es muy difícil decirlo, porque también existe la posibilidad de no vida para Dante, pero, aun así, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios y lo voy a seguir, día y noche, tal vez no física, pero en oración, siempre lo estoy siguiendo; entrégame a Dante, nada más, concluyó