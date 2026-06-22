Menor es agredido por grupo de estudiantes en Nogales

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Un adolescente de 14 años resultó lesionado tras ser atacado por al menos diez estudiantes al salir de una secundaria en la colonia Nuevo Nogales; autoridades ya investigan el caso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 12:24 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 12:28 PM.