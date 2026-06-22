Menor es agredido por grupo de estudiantes en Nogales

Un menor de apenas 14 años de edad, estudiante de la Escuela Secundaria número 9 de la colonia Nuevo Nogales, resultó con diversas lesiones luego de ser brutalmente agredido por al menos diez estudiantes al salir del plantel.
De acuerdo con los reportes oficiales los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas del pasado 19 de junio, cuando autoridades atendieron el reporte y se entrevistaron con la madre del menor, Ana, de 33 años, quien relató que su hijo caminaba por la banqueta frente a la escuela cuando fue interceptado por un grupo de adolescentes.
De acuerdo con su testimonio, los agresores se le fueron encima y comenzaron a golpearlo con pies y manos, logrando identificar a cuatro de los presuntos responsables.
Tras la revisión médica, se determinó que el joven presentaba golpes contusos en el cráneo, lesiones en ambos labios, inflamación en la nariz y una escoriación en la rodilla derecha, heridas que afortunadamente no ponen en riesgo su vida.
Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, mientras familiares del menor exigen justicia y mayor vigilancia en las inmediaciones del plantel para evitar que este tipo de hechos se repitan.
Al arribar los agentes al hospital del IMSS clínica 5, se entrevistaron con una mujer 39 años de edad, mismo que les narró que alrededor de las 00:30 horas llegó a su domicilio y vio que su esposo de 42 años de edad estaba despierto con su hijo y éste le dijo que el menor no estaba bien de salud y que andaba desorientado y nervioso.
Por lo que lo llevaron al hospital en donde los médicos determinaron intoxicación por consumo de Wax. Los agentes fueron informados por los padres del menor que éste les informó que además de fumar Wax también había consumido dos bebidas que contenían alcohol.