Mesa del Agua atiende problemática de abasto en Mascareñas y derrame en Cíbuta

Necesidades apremiantes del suministro en el ejido Mascareñas y un derrame que ocasionó la alerta de autoridades, así como los colonos del Cíbuta, fueron algunos de los temas tratados este lunes durante la conferencia de prensa de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, en el edificio municipal, la cual fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz a nombre del alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
En el informe el director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza entre otros temas abordó la situación decenas de habitantes de Mascareñas han sufrido por la falta de suministro sobre todo en las partes altas, una situación que mencionó se encuentra desde meses en análisis y acción, para garantizar que las familias de este sector, gocen del servicio por medio de tandeo, directamente a través de sus tuberías, aunque por la emergencia se ha tenido que utilizar vehículos cisternas para la distribución del vital líquido.
Había una toma ahí que estaban usando para tipo agrícola, luego también tiene un orificio que se le hizo al tanque, bueno no al tanque, a la línea de conducción para un pequeño abrevadero y este tipo de situaciones lo que está haciendo es que le haga falta el agua a la gente para el uso doméstico, entonces no es la solución al 100%, ahorita ya se canceló esa toma para ese abrevadero y se canceló la otra toma que se estaba utilizando para uso agrícola, entre hoy y mañana vamos a extraer el equipo del pozo, el pozo ha ido bajando el gasto y esto ha ocurrido que haya falta de suministro en lo que es el poblado para el uso doméstico, entonces hoy vamos a extraer ese pozo para dar un diagnóstico, comentó el director.
Los equipos se necesitan reponer, pues la gran mayoría son equipos que la vida útil son de 10 años y ya tienen 15, entonces hay muchos equipos que se necesitan reponer. Esta semana se tuvo un pequeño derrame, estoy hablando de un derrame, estamos investigando si fue provocado o fue por algún descuido o también por alguna falla del equipo en alguna forma, también se presentó un IPH en la fiscalía por este asunto, se va a llegar a una investigación a fondo, más sin embargo no puedo negar que se tuvo un derrame por aproximadamente 5 horas con un agua tratada no al 100% sino al 50%, entonces sí entiendo a los vecinos, entiendo a los pobladores de Cíbuta y ya tenemos, ahorita vamos a llegar a un programa con la Conagua para reponer todos los equipos, hacer mejoras, que esto no vuelva a suceder, comentó.