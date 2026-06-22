Mesa del Agua atiende problemática de abasto en Mascareñas y derrame en Cíbuta

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Durante la reunión se informó sobre acciones correctivas para mejorar el servicio y evitar nuevos incidentes ambientales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/06/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 04:32 PM.