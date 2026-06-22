Mujer atropellada por motociclista en Nogales es internada de emergencia

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Una conductora fue internada en el Hospital IMSS Bienestar tras ser impactada por una motocicleta frente a una tienda en Nogales; la víctima presenta lesiones que tardan más de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 12:21 PM.