Mujer atropellada por motociclista en Nogales es internada de emergencia

Una mujer fue internada de emergencia en el Hospital IMMS Bienestar luego de ser atropellada por un motociclista cuando conducía sobre el bulevar 2 mil en Nogales, Sonora.
Este hecho fue reportado a las 15:30 horas cuando elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al dicho bulevar frente a la tienda Coppel donde reportaban a una persona atropellada.
Por lo que una vez constituidos en el lugar observaron a paramédicos de Cruz Roja quienes brindaban atención prehospitalaria a una mujer quien dijo llamarse Cindy G., la cual presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, haciendo mención que no recordaba lo sucedido, haciendo mención el paramédico que las lesiones corresponden a un atropellamiento.
Por lo que intentando obtener información con posibles testigos, quienes manifestaron no ver lo sucedido, pero que un motociclista se retiraba del lugar, siendo en esos momentos que se acerca el de nombre Ricardo E. de 22 años quien manifestó ser el responsable quien conducía una motocicleta todo terreno de la marca Yamaha modelo 2002.
El conductor explicó que se alejó del lugar para regresar en otro vehículo para trasladar a la lesionada, quien fue trasladada por paramédicos al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, por lo que se dio aviso al Centro de Atención Temprana quien ordenó que se realizará el informe correspondiente sin detenido.