Ola de calor extremo en Sonora y Arizona: hasta 45 grados este martes

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Autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse hidratada y estar atenta a los síntomas de golpe de calor

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/06/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 04:48 PM.