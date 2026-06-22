Ola de calor extremo en Sonora y Arizona: hasta 45 grados este martes

Una máxima de 40 grados para este martes 23 de junio, sin probabilidad de precipitación se encuentra en el pronóstico, junto a temperaturas cercanas y por encima de los 38 Celsius para lo que resta de la semana, dejando por el momento de lago los días nublados con probabilidad de precipitación.
De acuerdo con los informes de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora y el Servicio de Vigilancia del Clima de los Estados Unidos, las temperaturas se incrementarán entre 2 y 5 grados por encima del promedio durante los próximos 3 días, lo que traerá mediciones de entre 42.2 en Tucson y 42.7 en Safford al sur de Arizona, mientras que, para Nogales, se esperan máximas de 40 en ese mismo periodo.
En el estado de Sonora, ciudades como Hermosillo y San Luis Rio Colorado, podrán llegar a los 45 grados durante el día, con cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa la primera ola de calor por encima de lo esperado que se presenta durante la temporada, lo que ha obligado a las autoridades de ambos lados de la frontera a emitir consideraciones por el incremento en las temperaturas.
El servicio del clima estadounidense emitió una alerta sobre calor intenso a extremo en la zona metropolitana de Tucson, el valle del rio Gila, al este del condado Pinal y el lado norte del Valle de San Pedro, efectivo desde la mañana del martes hasta la noche del miércoles.
Del lado sonorense la CEPC, publicó una serie de recomendaciones por un posible golpe de calor en la población para estar pendientes a los síntomas que acompañan a esta potencialmente mortal aflicción dentro de los cuales se encuentran dolor de cabeza, piel roja, caliente y seca, respiración rápida y pulso elevado, siendo las más graves confusión, convulsiones o perdida de la conciencia.
En Nogales las autoridades confirmaron ya se tiene planeada la instalación de puntos de hidratación sobre todo en las plazas públicas de la frontera, en donde además del necesario líquido y sueros, se contará con la presencia de personal de salud, quien podrá revisar síntomas y prevenir una condición grave.