“Papá prende el asador futbolero” premia a contribuyentes en Nogales

Bajo el nombre de “Papá prende el asador futbolero”, un total de 150 familias nogalenses resultaron ganadores de paquetes completos para carne asada, mediante una tómbola especial, diseñada para incentivar a los ciudadanos que se mantienen al corriente con el pago de sus contribuciones del impuesto predial, por lo que la dinámica busco entrelazar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la celebración familias, otorgando boletos al momento de realizar su aportación.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó que esta estrategia de estímulos, coordinada por la tesorera municipal Julia Patricia Huerta como parte de este programa, que incluyó una variedad de obsequios pensados para el festejo en el hogar, además de que los paquetes contenían desde el carbón, hasta la carne, junto a artículos complementarios como delantales, camisetas conmemorativas, asadores y pantallas de televisión para los afortunados.
Claro, es una manera de vincular, como les decía, lo que el gobierno recauda a través de sus contribuyentes cumplidos, que son muchos. Esto es una muestra de lo que se puede hacer a través de la tómbola y salen unos premiados y se les da su paquete de carne asada, comentó el alcalde.
La entrega de los premios de “Papá prende el asador futbolero” coincidió de manera significativa con los festejos del Día del Padre, convirtiéndose en un acto de retribución hacia el esfuerzo diario de los jefes del hogar, por lo que las autoridades municipales, reiteraron que este tipo de dinámicas continuaran activas para seguir reconociendo la cultura del cumplimiento de fiscal que caracteriza a los habitantes de esta frontera.
Pero vale mencionar que hemos tenido una recaudación en los últimos años muy por encima de la media, que es una media que básicamente con referencia de 15, 20 años para atrás. También son otros tiempos, también son otros momentos y debemos aprovechar para vincular lo que es la fiscalización, que al final de cuentas es una responsabilidad del gobierno y es una necesidad de recaudar para dar los servicios y también vincularlo a lo que es la parte fraternal en el Día del Padre, recordó.