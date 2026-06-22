“Papá prende el asador futbolero” premia a contribuyentes en Nogales

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Un total de 150 familias fueron beneficiadas con paquetes para carne asada mediante una tómbola organizada por el Ayuntamiento para incentivar el pago del predial

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/06/2026 12:50 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 12:55 PM.