Presentan en Sonora el encuentro binacional “Mitá / Mitá”

Con el objetivo de visibilizar la diversidad a través del talento y fomentar el intercambio cultural, se llevó a cabo en la capital del estado la presentación oficial del programa “Mitá / Mitá”, un encuentro binacional de arte y diálogo que tendrá como sede oficial las ciudades de ambos Nogales para 25 y 26 de junio.
En conferencia de prensa en Hermosillo, el presídium conformado por los promotores culturales Daniel Borbón, Cinthia Pérez Trejo y Tirso Amante Jerez, detalló ante los medios de comunicación las directrices de este foro. Los panelistas destacaron la importancia de descentralizar la cultura y utilizar la frontera no como un límite, sino como un auténtico punto de convergencia y expresión para la comunidad artística cuir (queer) de ambos lados de la línea divisoria.
Lo que estamos haciendo son actos conmemorativos para visibilizar una realidad, no solo en México, sino en el mundo, y que esta realidad en verdad que nos afecta a todos, con independencia de lo que seamos, todos somos personas, dijo Cintia Pérez, cónsul de Protección a Asuntos Jurídicos y Comunitarios.
Y en ese sentido lo que queremos hacer es visibilizar que las buenas prácticas que existen y que no solamente a través de normatividad, sino incluso de cosas que van más allá desde la conducta hasta expresiones artísticas en diferentes dimensiones, estamos dispuestos a conjuntarlo y por lo tanto a presentarlo a México y al mundo, agregó.
Y en ese sentido lo que queremos hacer es visibilizar que las buenas prácticas que existen y que no solamente a través de normatividad, sino incluso de cosas que van más allá desde la conducta hasta expresiones artísticas en diferentes dimensiones, estamos dispuestos a conjuntarlo y por lo tanto a presentarlo a México y al mundo, agregó.
Daniel Borbón, Productor y Coordinador Artístico de Mitá / Mitá, indicó que la idea es generar actividades dentro del territorio mexicano y del territorio estadounidense, que es Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora. Para el primer día, justo tienen estos dos encuentros.
Durante la intervención del panel, se extendió una invitación abierta tanto a la comunidad sonorense como a los vecinos de Arizona para participar activamente en las jornadas que conformarán el evento, con sedes, exposiciones y horarios de las mesas de diálogo en ambos Nogales.
En la organización y logística participan el Gobierno del Estado a través de Radio Sonora, el Gobierno de la ciudad de Nogales con Imfoculta, el Consulado General de México en Nogales, Arizona, el Colegio de la Frontera Norte, la Unison, La Línea Art Studio on Morley, Gok, IMME y Voces de la Frontera