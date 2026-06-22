Presentan en Sonora el encuentro binacional “Mitá / Mitá”

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El programa artístico y cultural se llevará a cabo en ambos Nogales los días 25 y 26 de junio, con el objetivo de visibilizar la diversidad y promover el diálogo entre comunidades fronterizas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/06/2026 01:09 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 01:12 PM.