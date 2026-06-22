Taekwondo humanitario: esperanza y disciplina para niños migrantes en la frontera

El taekwondo humanitario se ha convertido en una herramienta de rescate emocional y físico para la niñez migrante en la frontera, esto a través de un programa permanente en el albergue Casa de Misericordia, investigadores y entrenadores buscan combatir el aislamiento y la depresión en menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desplazamiento forzado.
Hussein Muñoz Elú, responsable del centro Lince de Estudios Olímpicos, comentó que, la iniciativa, que comenzó a realizarse con fuerza desde el año pasado, y este sábado celebró un hito monumental con la aplicación de un examen para la primera cinta blanca de los pequeños deportistas, dentro de esta iniciativa que tiene como objetivo dar identidad, resiliencia y disciplina a familias que viven en constante movilidad, ofreciéndoles un espacio de esperanza en medio de su transición migratoria.
El taekwondo humanitario tiene ya 10 años que se practica en diversas partes del mundo y nació con el propósito de atender a personas en situación de desplazamiento o refugiados. Inclusive en las olimpiadas ya hay atletas compitiendo con una bandera blanca que representan a estos grupos de refugiados, comentó Muñoz.
Los impulsores del proyecto destacan que, más allá de los meses o años que las familias permanezcan en Nogales, el objetivo principal es sembrar una base sólida de inclusión y trabajo en equipo, por lo que, de esta manera, se pretende que los infantes descubran su potencial y entienda que su vida e integridad son valiosas para la sociedad, sin importar fronteras.
Bueno, seguramente la maestra Eloisa, quien ha hecho un gran trabajo, la maestra Eloisa y el maestro Marco Antonio Cárdenas, fueron los fundadores de esta escuela de taekwondo humanitario, seguirán impulsando los siguientes niveles. Y yo estoy seguro de que más de un niño o niña de los que acabamos de ver aquí, estarán compitiendo por Sonora y posiblemente por México, indicó.