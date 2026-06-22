Taekwondo humanitario: esperanza y disciplina para niños migrantes en la frontera

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Un programa en Casa de Misericordia utiliza el taekwondo como herramienta de apoyo emocional y físico para menores en situación de migración, promoviendo disciplina y resiliencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/06/2026 12:37 PM.
En Nogales y editada el 22/06/2026 12:46 PM.