Abren inscripciones en ICATSON Nogales para cursos de capacitación julio–septiembre 2026

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), en su Extensión Nogales, anunció la apertura oficial de inscripciones para su nuevo bloque de cursos correspondiente al calendario de julio a septiembre de 2026.
Con el compromiso de fomentar el autoempleo y el desarrollo de nuevas habilidades profesionales en la comunidad fronteriza, Daniela Godínez, coordinadora de la extensión, y Lizeth Murrieta, coordinadora de vinculación, extendieron una invitación a la ciudadanía para aprovechar la amplia oferta académica que la institución tiene preparada.
Como parte de la oferta regular en las instalaciones de ICATSON, para este trimestre, el instituto ofrece capacitaciones especializadas con un costo de inversión de 600 pesos, donde, entre los oficios con mayor demanda en el sector productivo local se encuentran mantenimiento y reparación de Minisplit, electricidad básica, estilismo y diseño de Imagen, así como confección y Artesanías.
En torno al programa especial de “ICATSON en tu Colonia”, el fin es de acercar las oportunidades de estudio a todos los sectores, por lo que, se ha activado el programa que tendrá en coordinación y como sede el Desarrollo Integral Juvenil de Nogales I.A.P., ubicado en Paseo Don Bosco #70, en la colonia Jardines del Bosque.
Este esquema, diseñado para ser altamente accesible, ofrece una cuota única de pago de 100 pesos por curso, con opciones disponibles en esta modalidad son costura básica, decoración de mini pasteles y barbería.
Las clases de este programa intensivo constan de 20 horas totales, distribuidas en cuatro sesiones sabatinas de cinco horas cada una, programadas para los días 11, 18, 25 de julio y 01 de agosto), en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
Para asegurar su lugar en cualquiera de los programas, las personas interesadas deben cumplir con requisitos sencillos como presentar su CURP y un comprobante de domicilio, al precisar que, al finalizar satisfactoriamente su formación, las y los alumnos recibirán una constancia oficial que cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Pública, lo que otorga un importante respaldo curricular a los egresados.
Debido a que el cupo es limitado, la coordinación hace un llamado a la población para no quedarse fuera de esta gran oportunidad de desarrollo y para solicitar más información, aclarar dudas o iniciar el proceso de inscripción, pueden comunicarse directamente vía llamada o mensaje de WhatsApp al número 631-209-0796.