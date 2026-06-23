Abren inscripciones en ICATSON Nogales para cursos de capacitación julio–septiembre 2026

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El ICATSON en su Extensión Nogales anunció el inicio de inscripciones para su nuevo bloque de cursos, con el objetivo de impulsar el autoempleo y el desarrollo de habilidades laborales en la comunidad fronteriza mediante capacitaciones en oficios de alta demanda

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/06/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 23/06/2026 04:07 PM.