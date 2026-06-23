Analizan en Nogales reforma para reducir número de regidores en municipios grandes

Como parte de los ejercicios de Parlamento Abierto promovidos por la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, se llevó a cabo un foro regional en Nogales para analizar y socializar la iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal; esta propuesta tiene como objetivo principal reducir el número de regidores en los municipios que superen los 100 mil habitantes.
El diputado Julio César Navarro Contreras, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, detalló que la iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Ernestina Castro, busca lograr una armonización con las modificaciones que se han dado a nivel nacional. La medida pretende generar un impacto positivo en las finanzas públicas mediante un ahorro significativo al erario, además de optimizar la eficacia operativa al interior de los cabildos.
Acompañado por la diputada local Azalia Guevara, representante del IV Distrito de Nogales y Santa Cruz, expuso que, para garantizar la inclusión de todas las voces, el legislador explicó que estos foros se están realizando de manera simultánea en el estado, uno en Hermosillo para atender a los representantes de los municipios del sur, y el evento en Nogales, enfocado en las localidades del norte de Sonora.
Navarro Contreras destacó que la iniciativa ha tenido una buena recepción por parte de las distintas fuerzas políticas, dado que es un tema ampliamente debatido a nivel nacional y estatal, por lo que se espera que alcance una votación mayoritaria en el pleno. Por lo que, invitó a la ciudadanía a involucrarse activamente al enviar sus propuestas y observaciones a través de los canales oficiales del Congreso del Estado antes de la aprobación del dictamen, programada para el próximo viernes.
El evento contó con una nutrida asistencia y representación de diversos niveles de gobierno, así como regidores y regidoras del actual Ayuntamiento de Nogales, además de autoridades electorales, al destacar el interés interinstitucional en la reforma.
Durante la presentación del presídium y los invitados especiales, se destacó la presencia de la titular de sindicatura del Ayuntamiento de Nogales Edna Elinora Soto Gracia, así como el secretario Hipólito Sedano Ruiz; Benjamín Hernández, consejero del Instituto Estatal Electoral en Sonora y Antonio Gutiérrez, representante del Tribunal Estatal Electoral, así como Emma Arellano Peñaloza, Vocal Ejecutiva del INE en el Distrito 02 con cabecera en Nogales, entre otras representaciones de Cananea, Santa Cruz, Cucurpe, Puerto Peñasco y Santa Ana.