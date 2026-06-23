Analizan en Nogales reforma para reducir número de regidores en municipios grandes

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En un foro de Parlamento Abierto realizado en Nogales, diputados y autoridades electorales discutieron una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal que plantea disminuir la cantidad de regidores en municipios con más de 100 mil habitantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/06/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 23/06/2026 04:17 PM.