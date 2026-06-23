Congreso de Sonora sigue sesionando pese a bloqueo, asegura diputado

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El diputado local por Morena Julio César Navarro Contreras afirmó en Nogales que el trabajo legislativo continúa activo a pesar del bloqueo del edificio del Congreso del Estado, al señalar que se han habilitado sedes alternas para garantizar la continuidad de las sesiones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/06/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 23/06/2026 04:24 PM.