Congreso de Sonora sigue sesionando pese a bloqueo, asegura diputado

El quehacer legislativo en el estado de Sonora no se ha detenido a pesar del bloqueo que mantiene sitiado el recinto oficial, aseguró el diputado local por Morena, Julio César Navarro.
Durante su visita al municipio fronterizo de Nogales, en el marco de la Reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el legislador aclaró que la mesa directiva del Congreso lidera las negociaciones pertinentes con el Gobierno del Estado para destrabar el conflicto y construir los mejores acuerdos.
De acuerdo con Navarro Contreras, el trasfondo de las protestas es de índole estrictamente presupuestal, al precisar que “hay pocos recursos, creo que se está encontrando la mejor manera para ver cómo podemos equilibrar esa parte presupuestal”, señaló el legislador, refiriéndose a las exigencias que mantienen el edificio tomado por manifestantes.
Pues el tema es de alguna manera de fondo es presupuestal y en ese sentido pues hay pocos recursos este cómo maniobrar, yo creo que se está encontrando la mejor manera para para ver cómo podemos este equilibrar es esa parte presupuestal, hasta donde tengo entendido, como le digo la mesa directiva es la que está llevando las negociaciones y nos está informando este que están en esa ruta junto con gobierno para encontrar la mejor salida posible, expuso.
Como antecedentes del bloqueo al Congreso de Sonora, se aprobó sesionar en sedes alternas debido a la toma de sus instalaciones, por lo que, las y los diputados habilitaron de manera transitoria espacios distintos al edificio del Poder Legislativo para garantizar la continuidad de los trabajos parlamentarios sin interrupciones.
El recinto legislativo fue tomado y cerrado por representantes de estancias infantiles, cuyas protestas se derivan de acusaciones de incumplimiento judicial y falta de recursos, con la premisa que se busca generar consensos de la mesa directiva por equilibrar la parte presupuestal.