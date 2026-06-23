Denuncian docentes de UPN Nogales hostigamiento laboral y “secuestro político” de la institución

En una conferencia de prensa convocada este lunes, miembros de la planta docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) plantel Nogales, Sonora denunciaron públicamente una severa crisis institucional. Educadores señalaron ser víctimas de hostigamiento, difamación y destituciones irregulares, derivados de un paro estudiantil que, aseguran, fue manipulado por un grupo con intereses políticos y laborales ajenos al bienestar académico.
Ante la falta de respuesta por parte del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), órgano encargado de la administración estatal de la UPN, docentes decidieron romper el silencio para alertar a la comunidad nogalense sobre lo que describen como un ambiente de “terror” dentro del campus.
Para dimensionar la trayectoria del personal involucrado, detallaron los perfiles de los docentes que tomaron la palabra durante la rueda de prensa, siendo Raúl Almogabar Robles, con 8 años de permanencia; Melina Ayala Reyes, con 9 años y 5 meses de trabajo como docente y ex coordinadora académica; Paz Concepción Orantes Alanís, de 36 años como docente; Lizeth Zazueta, con 7 años como Psicóloga, titular del proyecto de acompañamiento; además de Matilde Ayala Reyes, de 5 años de servicio consecutivos, psicóloga, encargada de prácticas y titulación.
Según el docente, reclamos legítimos de los estudiantes, como goteras, graduaciones o servicio social, fueron instrumentalizados por un grupo político para exigir el despido de la actual planta docente y asegurar contratos e interinatos.
La universidad está tratando de ser secuestrada por un grupo político que ha generado un ambiente de hostilidad, de violencia entre estudiantes y violencia y hostigamiento laboral con la planta docente, advirtió Almogabar Robles.
Mi profesión se ve afectada por este tipo de acusaciones sin fundamentos, el día de mañana, si yo no continúo o continúo laborando en UPN, va a quedar esta mancha de lo que se dijo de mi persona, expresó, al precisar que entregó siete carpetas de evidencia a su favor ante el área jurídica.
Se me dice que se me destituye de mi cargo con efecto inmediato, hasta el momento no se me ha buscado, no se me ha explicado el por qué se me está destituyendo de este cargo, relató Ayala Reyes.
La maestra Paz Concepción Orantes, con 36 años de servicio, fue categórica al respecto:
¿Cuál es el asunto ético? Estamos formando profesionales de la educación, el mensaje es: yo puedo hacer lo que sea para lograr un propósito y aquí estamos hablando de falta de ética para un profesional; la decisión que se tome, que sea una decisión con inteligencia, con pruebas, no por manipulaciones políticas.
No es una decisión porque me cae bien o porque me cae mal, hay procesos institucionales, hay procesos académicos, a lo mejor un error de mi parte es que estoy apegada a esos lineamientos y es algo que a los jóvenes no les gusta, concluyó.