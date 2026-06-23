Denuncian docentes de UPN Nogales hostigamiento laboral y “secuestro político” de la institución

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Los maestros exigieron la intervención de Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora para garantizar procesos transparentes y apegados a la legalidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/06/2026 12:12 PM.
En Nogales y editada el 23/06/2026 12:32 PM.