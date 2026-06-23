Llama sacerdote a graduados a poner sus talentos al servicio de la sociedad

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Durante los festejos de fin de cursos, el presbítero Martín Rodrigo García felicitó a estudiantes que concluyen distintas etapas académicas y los exhortó a conservar sus valores, seguir preparándose y utilizar sus capacidades para contribuir al bienestar de la comunidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/06/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 23/06/2026 12:06 PM.