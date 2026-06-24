Arte, salud y orgullo unirán a ambos Nogales en jornada binacional LGBTQ+

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Durante dos días, la frontera será sede de actividades culturales, talleres, exposiciones, pruebas de salud gratuitas y la segunda marcha del orgullo LGBTQ+, fortaleciendo el intercambio comunitario entre Sonora y Arizona

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/06/2026 12:02 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 12:09 PM.