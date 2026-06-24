Arte, salud y orgullo unirán a ambos Nogales en jornada binacional LGBTQ+

Una celebración que trascenderá las líneas fronterizas para integrar el arte, la salud y a la comunidad LGBTQ+ tomará las calles y espacios culturales de ambos lados de la frontera con una variada jornada de actividades este jueves 25 y viernes 26 de junio.
Con una fuerte propuesta cultural, las actividades en Nogales, Arizona, iniciarán el jueves a las 2:00 pm en el edificio GOK con un ciclo de cine que proyectará trabajos mexicanos, seguido por el conversatorio “Ni de aquí, ni de allá” a las 5:30 pm y una exposición temporal de Esteban Michel y Juan Miguel García; de la misma forma, en Nogales, Sonora, en IMFOCULTA se tendrá el taller de danza “Caer Dentro” de 5:00 a 7:00 pm y la puesta en escena “Memorias de asteroides y sirenas” a las 08:00 pm.
Para el viernes 26 de junio, la agenda prioriza el bienestar comunitario por la mañana, ofreciendo pruebas gratuitas de VIH, glucosa y colesterol de 9:00 am a 12:00 en el Consulado de México en Nogales, Arizona, para en punto de la 1:30 pm realizarse el diálogo “Entre dos fronteras: cuerpo y territorio”, en donde se compartirán las experiencias de la población LGBTQ+ en un entorno fronterizo.
El cierre de la jornada conmemorativa contempla la segunda marcha del orgullo LGBTQ+, la cual iniciará en punto de las 4:30 de la tarde desde el Consulado, con destino a La Línea Art Studio, en donde al llegar a las 5:00 pm se realizará un recorrido por la exhibición “Body Language”, cerrando a las 5:30 con relatoría y clausura del evento.
Los promotores de estos eventos destacaron que el arte y el intercambio de ideas se consolidan como las herramientas principales para derribar prejuicios y estrechar los lazos de una comunidad que comparte desafíos y vivencias dentro del entorno binacional actual.